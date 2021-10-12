林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

▲新竹市長林智堅拜訪「不老特教師」林嘉湧老師。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

重陽節即將到來，新竹市長林智堅拜訪百歲人瑞、「不老特教師」林嘉湧老師，他是特教界先驅，早在60年代就到日本修習特殊教育，回台後更擔任多個教養院院長，直到80歲才退休，如今他也常參與開會研習，「為身障同胞服務，心裡上覺得很快樂」。他也是新竹重要「藝術教育家」李澤藩學生之一，並將李澤藩晚年贈送他的風景畫掛在房內珍藏。他也分享自己的養生秘訣就是「從不覺得自己老」，不僅會使用智慧型手機，還會「傳LINE」，此外，他作息規律，每天必吃水煮蛋、地瓜葉、蘋果，每天也會散步運動。

林智堅帶著重陽禮金、禮品及轉送總統府之敬老狀及衛生福利部金鎖片拜訪林老師。林嘉湧老師還現場高歌「望春風」，林智堅市長聽完後讚，「丹田很有力」，他也盼新竹長輩們都像林老師身體勇健、生活快樂。

林老師還拿出李澤藩「青青草原」風景畫分享人生故事，他說，他很小就失去雙親，跟國小老師李澤藩教授情同父子，李澤藩教授高齡80歲時，贈送一幅「青青草原」風景圖給他，當時他見李澤藩教授顫抖雙手，還忍不住流淚。

自此之後，林老師就把「青青草原」畫作掛在房間內，宛如李澤藩教授時時陪伴在旁，他也裱框珍藏，唯獨李澤藩教授女兒辦展時才外借。

「我覺得我不老」，林老師說，他不喜歡別人稱呼他爺爺，「感覺很老」，他三餐可自理，每天必吃水煮蛋、地瓜葉、蘋果，他也會看日本小說、聽歌唱歌、健走、還跟日本朋友「傳LINE」，分享台灣風景照。

林老師也擔任義工，他說，他一直投身教育界，60年代任職事務主任退休後，前往日本修習特殊教育，回台後歷任新竹市仁愛啟智中心主任、新竹縣香園教養院院長及桃園市心燈啟智教養院院長，80歲才真正退休，現在也常回去開會研習，「為身障同胞服務，心裡上覺得很快樂」。

林老師三女兒林淑真表示，她父親跟一般長輩不一樣，生活、財務完全自理，「不用晚輩照顧」，甚至還會上網查保健知識、上網掛號。她父親「活到老學到老」，跟年輕人一樣會用智慧手機，還以LINE與日本朋友保持聯絡，還會互傳風景照。

林智堅說，林老師致力奉獻社會，年屆百歲持續以義工方式奉獻所學。竹市因為有長輩們過去努力的打拼，才為新竹奠下幸福城市的發展基礎，市府重視每位長輩的身心健康，市府提供免費全口活動假牙、免費健康檢查、續發3千元安老津貼、重陽敬老禮金2千元等措施，讓長輩在地安老。

社會處補充，林老師民國60年代就到日本研習特殊教育，可說是特殊教育界先驅，林老師生命歷程更是受獎無數，最早從民國七十三年獲頒台灣區殘障自強活動大會表揚有功人士獎、七十七年台灣省政府主席表揚推行社會福利工作有功人員獎並登錄於「十步芳草光輝錄」第六輯、八十年內政部第一屆全國社會福利教育養護傑出工作人員獎到八十一年獲得台灣省第六屆金毅獎，除此之外，林老師也為特教領域出書(如何辦理殘障福利工場)及翻譯日本特教潮流發展的文章引進國內，為台灣教育發展奉獻了畢生心力。

社會處處長張柔表示，新竹市今年百歲人瑞共有79位，其中女性44人，男性35人，年齡最長之女性為高齡114歲的嚴黎淑陶奶奶、男性則為108歲康榮爺爺，同時也呼籲，在現今高齡化社會，期望能由市府對百歲人瑞的崇敬之意，帶動社會對所有長者的一份尊敬與關懷。