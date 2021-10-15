竹市水果阿嬤出院　不記仇「想給阿弟重新出發機會」

▲新竹市長林智堅今前往探視「水果阿嬤」蔡婆婆。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市中正台夜市「深夜水果攤」的「水果阿嬤」蔡婆婆上月17日擺攤時，遭車禍波及導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引網友關心。新竹市長林智堅今前往探視「水果阿嬤」蔡婆婆，出院後蔡婆婆逐漸復原，還保持樂觀正向心情，更不忘溫暖喊話釀禍騎士「想給阿弟重新出發機會」。市府表示，蔡婆婆符合社福補助資格，市府除已協助提供福利津貼，也提供居家服務、送餐服務，伴蔡婆婆康復。

高齡71歲的「水果阿嬤」蔡婆婆，因為車禍骨折，住院近一個月，目前在家休養中。市長林智堅今帶著水果禮盒及營養品前往探視，「水果阿嬤」蔡婆婆開心拿出珍藏的小智文宣品、春聯，她笑說，「我是鐵粉啦！」還當場示範推水果車，「恢復得很快」她也笑著謝謝市長和大家的關心。

林智堅說，「深夜水果攤」、水果阿嬤都是老新竹人共同的回憶，他年輕時也跟阿嬤買過水果，「水果阿嬤」蔡婆婆受傷，大家都很關心，他特別帶營養品探訪，盼蔡婆婆早日康復。他也請關心蔡婆婆的朋友們耐心等待，蔡婆婆目前正在養傷中，不宜外出擺攤。

蔡婆婆說，她12歲就跟媽媽一起賣水果，至今已經快一甲子，如果沒有努力賣水果，媽媽會來夢中催她要認真。她也和市長分享，自己秉持「世間錢世間用」的信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，蔡婆婆更喊話「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

「大家這麼照顧我，要趕快重新出發！」蔡婆婆談到，平常她都獨自推攤車去賣水果，從家裡到中正台約需25分鐘，水果的重量都靠在膝蓋，「所以很強壯！」出車禍時上半身都沒受傷，目前恢復很好，都可以站了。她更笑說「年齡不可逆、健康可努力！」大家都很期待她再出去賣水果，過一陣子就可以重新擺攤，努力回饋社會、再和大家見面。

社會處表示，市府會持續提供相關福利服務，目前因「水果阿嬤」蔡婆婆後續有回診、復健等需求，社會處積極結合居家、送餐等長照服務，將會持續關懷，希望阿嬤早日康復。