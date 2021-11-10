「萬華大鬧熱」音樂祭演出卡司曝光　11／20滅火器、拍謝少年登場

▲文化總會10日正式公布今年萬華大鬧熱音樂祭的演出卡司，包括滅火器、拍謝少年等16組團體。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

「萬華大鬧熱」即將登場，該活動臉書粉專追蹤人數也隨之破萬。主辦單位文化總會10日正式公布今年萬華大鬧熱音樂祭的演出卡司，包括滅火器、拍謝少年等16組團體，都將在11月20日當天，登上搭在百年宮廟或市場菜攤上別具特色的舞台開唱。

由艋舺青山宮舉辦的年度盛事「艋舺青山祭」將於11月24至26日登場，隨疫情趨穩，文化總會今年決定續辦萬華大鬧熱，在11月20日以「興萬代、振八方」為主題，舉辦講座、市集、音樂祭與小旅行(11月13至14日)等系列活動。

在音樂祭部分，文化總會今年共打造3個風格迥異的音樂舞台，不僅在艋舺青山宮、艋舺清水巖祖師廟前搭設「青山舞台」及「清水舞台」，讓表團在百年宮廟前開唱，還特別在直興市場內以傳統菜攤為舞台，打造一場台式風味十足的「直興舞台」，展現萬華最真實的市井文化樣貌。

文總指出，今年萬華大鬧熱音樂祭將在11月20日下午13時至晚間22時舉行，卡司包括滅火器、拍謝少年、黃玠、溫蒂漫步、Mong Tong、臺北爵士大樂隊、草屯囝仔、春麵樂隊、恐龍的皮、žž瑋琪、孩子王、查勞‧巴西瓦里、王水源、FUTURE AFTER A SECOND、非人物種、Yappy等16組表演團體。

▼文化總會10日正式公布今年萬華大鬧熱音樂祭的演出卡司，包括滅火器、拍謝少年等16組團體。（圖／文總提供）



文總表示，其中臺北爵士大樂隊更因基地就在萬華區，為了「挺在地」而跨界加入演出陣容；而音樂祭的舞台地點和演出時間，樂迷們可至臉書「萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah」專頁追蹤查詢詳情。

此外，青山宮也將於11月19日周五晚間18：20至12：30，在艋舺青山宮前舉辦「台日相約賀青山」的台日文化交流晚會，邀請9組在台日籍或友日的藝人及表團演出。

文總表示，這場青山宮台日傳統音樂文化交流活動，自2018年起已連續舉辦3年，除了深固台日兩國民間情誼，更希望加深台日兩國人民的文化體驗，以振興觀光、促進產業交流，文總及日本台灣交流協會均共同參與。

此外，文總也公布「萬華大鬧熱X台灣啤酒限量紀念版」正式在中正、萬華區限定全家店鋪開賣，瓶身設計融入可愛版駐地神獸及在地景點建築，民眾可透過「2021萬華大鬧熱活動限定啤酒販售店鋪地圖」查詢鄰近店舖，再向販售店舖詢問存量。

▼文總公布「萬華大鬧熱X台灣啤酒限量紀念版」正式在中正、萬華區限定全家店鋪開賣，瓶身設計融入可愛版駐地神獸及在地景點建築。（圖／文總提供）



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