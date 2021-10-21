國慶原民版《手牽手》拍成MV！　文總：願這首歌陪伴國人撫平傷痛

記者蘇晏男／台北報導

今年6月防疫警戒期間，原住民合唱團「ShenAi原住民孩子」將2003年抗SARS名曲《手牽手》融合16族原住民語，推出之後感動無數人，更受邀登上今年國慶舞台；而當天這段表演，出動了12台攝影機，拍攝剪輯而成「Live MV」，並於今（21日）由中華文化總會正式發布，並在片尾期盼這首重新演繹的經典歌曲，能夠再度陪伴國人撫平傷痛、重拾希望，也呼應今天台灣本土病例「+0」的好消息。

文化總會指出，18年前，手牽手這首歌曾陪伴台灣走過傷痛，重建信心；如今，新一代的原住民孩子們，站上國家慶典的舞台，用台灣最純粹的聲音和語言，重新演繹出最動人的曲目。

今年6月國內疫情爆發期間，由愛德斯工作室成立的「ShenAi原住民孩子」平台，號召來自16族的原民青少年，透過視訊方式重新用各自的族語演唱手牽手，並由知名歌手Tank（呂建中）重新編曲。歌曲及影片引起廣大迴響，不僅被網友封為「手牽手最感人的版本」，更受邀擔綱國慶典禮表演節目的重頭戲「國慶禮讚」演出。

文總指出，這段演出動員了共60位原住民的青少年，最小的表演者才剛上小學一年級，他們來自全台各地，為了彩排和正式演出，不少人必須搭一整天的車才能到台北集合。當天他們穿插在國慶觀禮台的座位中，就坐在受邀參加國慶典禮貴賓的身旁，等到「國慶禮讚」的橋段，便陸續起身演唱，最後才一字排開站到台前歌舞足蹈。

文總表示，為了記錄下這段精彩的演出，特別出動多達12台機器、組成近20人的影像及後製團隊，剪輯製作出手牽手的Live MV，讓國慶轉播時來不及捕捉的鏡頭和經典畫面，得以用最貼切的方式重現。影片感動許多觀眾，讓不少網友看完直噴淚，而文總也在片尾寫道：「願這首歌再度陪伴國人撫平傷痛、重拾希望。天祐台灣，勇敢前行。」

▼「ShenAi原住民孩子國慶表演原住民語版《手牽手》。（圖／文總提供）