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國慶光雕彩蛋看這裡　日媒主播「台灣です」、7國動物登場

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

記者陶本和／台北報導

110年雙十國慶將至，文化總會主辦總統府建築光雕展演將在5日晚間正式點燈，根據記者4日在場外的觀察，發現今年文總安排諸多巧思與「彩蛋」，除了奧運、帕運台灣英雄的畫面，日媒主播錄製「台灣です」，同時也為感謝國際友人在疫情期間伸出援手，象徵7國的可愛動物icon也會登場。

文化總會規劃總統府建築光雕展演於5日晚間19：30正式點燈，以「百年追求、世界台灣」為主軸，將展現四大主題理念，包括「自覺台灣、自律台灣、自信台灣、世界台灣」，向台灣文化前輩致敬。

由於光雕展演在4日晚間進行試燈，現場的工作人員表示，今年台灣經歷許多重要轉折，包括疫情擴散、在國際盟友的互助合作下穩住陣腳，我國的奧運及帕運代表隊又在東京大放異彩，加上今年適逢台灣文化協會成立百年紀念的歷史意義，讓擔任今年光雕的策展人的高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐，都直呼，「今年台灣的哏多到爆棚！」

▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

根據記者在場外的觀察，發現今年文總安排的巧思與彩蛋確實相當多，在光雕展演的前段，先以文協百年的主題揭開序幕，中段則是重現民眾幾個月前面臨防疫三級警戒的日常生活，除了空蕩蕩的街道、視訊上班上課、量體溫、酒精消毒、掃實聯制QRcode等，還有外送員穿梭街頭送餐的動畫。

此外，更重現了2020東京奧運、帕運期間，台灣英雄的經典畫面，以及選手與場上較勁對手的友好互動；而日本媒體主播以「台灣です」介紹台灣隊也在重新錄製下，登上本次光雕秀。

至於為了感謝疫情期間與台灣互助合作抗疫的國際盟友，光雕展演的後段，出現許多可愛動物的icon，這些動物包括美國棕熊、日本柴犬、波蘭鷹、捷克鼴鼠、立陶宛鶴、斯洛伐克獵犬，加上台灣黑熊。

據悉，這是主辦單位透過光雕的展演，要代表台灣感謝這些國家在防疫上對台灣伸出援手、以及互助合作的情誼。本次文化總會特別邀請各國駐台使節及駐館、代表處的友人，蒞臨點燈儀式，屆時總統蔡英文也能當面向他們表達感謝之意。

▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

▲▼110年國慶光雕展演。（圖／翻攝臉書）

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