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社會 社會焦點 保障人權

25年老車上路突冒大量濃煙　巡警急借滅火器幫滅火

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時，突然聞到燒焦味道，結果發現行李箱竄出大量濃煙急停路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時，突然聞到燒焦味道，結果發現行李箱竄出大量濃煙急停路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子30日上午開車外出，行經龜山區萬壽路二段時，聞到車內傳出一股焦味，結果從照後鏡發現行李箱冒出大量濃煙，緊急將車停放路旁，剛好龜山分局員警巡邏經過發現，急向路旁住戶借滅火器滅火，消防人員到場後也幫忙救火，撲滅濃煙後發現，車齡25年老車疑似線路短路造成冒煙，建議陳姓男子趕緊將老車進廠維修，避免造成更大問題。

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時竄出濃煙，消防人員查出行李箱內線路老舊是釀成車輛冒出濃煙主因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時竄出濃煙，消防人員查出行李箱內線路老舊是釀成車輛冒出濃煙主因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，79歲的陳姓男子，30日上午10時許開車從龜山區壽山巖往桃園區方向行駛，行經萬壽路二段時聞到一股焦臭味，發現車後冒出大量濃煙，趕緊將車停放路肩查看，正好龜山派出所警員曹惟智、黃翔麟執行巡邏勤問經過，發現轎車行李箱冒出白煙，立即向附近住家借滅火器協助滅火，並通報消防隊到場協助。

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時，行李箱竄出大量濃煙急停路旁，幸好及時被控制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子30日上午開車行經龜山區萬壽路二段時，行李箱竄出大量濃煙急停路旁，幸好及時被控制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於濃煙持續竄出，消防隊人員到場撲滅濃煙，經檢視車輛發現，冒出濃煙點為後行李箱，因轎車車齡高達25年，疑似線路老舊短路釀成，龜山派出所副所長許冠章建議，駕駛人陳姓男子應該將車輛定期進廠檢修，更新老舊線路或零件，避免類似情形再度發生。

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