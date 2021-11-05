文總「萬華大鬧熱」來了！　舉辦小旅行、音樂祭完整節目看這裡

▲文化總會再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」。（圖／文化總會）



記者陶本和／台北報導

傳統祭典的年度盛事「艋舺青山祭」將於月底登場，隨疫情趨穩，文化總會決定再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」，在祭典遶境前的周末，以「興萬代、振八方」為主題，舉辦祭典講座、小旅行、市集與音樂祭等系列活動。

由艋舺青山宮舉辦的青山祭，今年將於11月24至26日舉行日間的遶境及夜間的暗訪，不僅被當地傳統居民視為「小過年」，更是北台灣傳統祭典具代表性的年度盛事。

為了在祭典之外，舉辦型態豐富的跨界活動，以吸引更多民眾認識萬華之美，文化總會自去年起，便在青山祭前的周末，建立「萬華大鬧熱」的品牌，舉辦一系列與傳統祭典別開生面的活動。

▼文化總會再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」。（圖／文化總會）



今年為活絡疫情警戒期受創的萬華，文總決定續辦「萬華大鬧熱」，並定下「興萬代、振八方」主題，呼應疫後「振興」的概念。

文總今年「大鬧熱」推出的數場小旅行、講堂，在萬華大鬧熱臉書專頁上；而粉專昨（4）日也公布今年的宣傳影片，主打「2021萬華大復活」，展現萬華克服疫情的挑戰後，再度展現堅韌生命力。

文總指出，今年大鬧熱的活動日期為11月13至20日間的兩個周末，第一個周末以靜態的活動為主，有產業人文小旅行（分為南線與北線的城市散步），第二個周末則有艋舺迎青山王祭典講座，講座和小旅行屬於收費的限額報名活動，民眾報名踴躍熱烈 ，報名資訊公布不久即全數額滿，顯示隨著疫情趨緩回穩，萬華的復甦也已顯著回溫。

文總表示，沒有搶到小旅行和講座的民眾也別失望，11月20日周六當天，萬華大鬧熱更要「揪大家鬥陣來鬧熱」，屆時將舉辦音樂祭與共生市集，音樂祭開3舞台邀請滅火器、拍謝少年等16組表演團體及歌手輪番登台，市集更在貴陽街以5大主題邀40個團隊店家，將萬華之飲食、技藝、穿搭、文創精華展演至常民街上，邀請大家一起感受萬華的人情味。

▲▼文化總會再度推出結合老城魅力的生活節品牌「萬華大鬧熱」。（圖／文化總會）