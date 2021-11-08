柯文哲批敬老金是選舉綁樁　侯友宜不同調：能讓長輩得到更多照顧

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對藍營提出恢復重陽敬老金，台北市長柯文哲表示，重陽敬老金是以前選舉造勢在用，自己反對台灣社會福利放任各縣市加碼，每個縣市為「輸人不輸陣」一直加，結果就是債留子孫。對此，新北市長侯友宜則認為，重陽敬老金能讓長輩得到更多照顧。

台北市議會將於10日中午對制定「台北市重陽敬老金自治條例」進行政黨協商。柯文哲表示，重陽敬老金是選舉造勢在用的，送給民眾一包紅包，裡面有1500元現金，上面寫市長、里長姓名，「你想想看，這什麼時代了，還在挨家挨戶發重陽敬老金？」，這是當時選舉綁樁、建立人與人之間關係用途。

柯文哲強調，自己非常反對台灣社會福利制度「放任每個縣市自己去加碼」，很多縣市的重陽敬老金額都不同，台北市財政並不是經不起，但這是一筆預算，講直接點，何必跟大家一起墮落？社會福利應有國家統一標準，而不是放任每個縣市去加碼，導致每個縣市長只好「輸人不輸陣」一直加碼，結果就是債留子孫。

不過，侯友宜持不同看法。侯友宜8日表示，每個縣市對整個長輩的社會福利是不太一樣的，新北市對長輩一定採取從優，而且讓長輩能夠更方便使用，尤其敬老金、重陽禮金，是對長輩的一種尊重，也讓他們能夠適度得到更多的福利照顧。