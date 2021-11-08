周玉蔻嗆柯文哲夫妻：沒買過3天後到期牛奶？　疫苗一群人等著打

▲資深媒體人周玉蔻、台北市長柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

我國最新一批自購的59.4萬劑AZ疫苗抵台，11月30日到期。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，全球疫苗仍在搶貨階段，才依據國內疫苗接種量能訂購。莊人祥此番解釋遭柯文哲夫妻抨擊，柯文哲更嗆「智商不到70」。對此，媒體人周玉蔻反擊，「你沒買過三天後到期，兩天內全部喝完的牛奶嗎？」

柯文哲的妻子陳佩琪昨（7日）先在臉書開砲中央。她表示，大家會不會幫商家做功德、道德崇高到買即期食品吃？食物吃下最多肚子痛、拉拉肚子， 但疫苗是用稅金編預算買的、打進人體的，應該不會有人想買即期品， 幫疫苗公司做功德吧？要圓謊瞎掰，也要聰明些，真奇怪，醫生應該都有一定的聰明度，既然說疫苗產能不足，國際極為搶手，疫苗應該一出廠就被搶光， 哪需我們幫忙搶買即期品？

陳佩琪還說，提醒指揮中心，別在11月中以後，將即期疫苗全丟來北市， 打不完再喊北市施打不力、把疫苗放到過期，請中央去各縣市廣開快打站，門口標明疫苗期效， 自己找民眾打、找醫護支援。

柯文哲今（8日）出席活動受訪時也接力抨擊，若是疫苗供應不足，一出廠就應馬上被買走，怎麼台灣會買到快到期的疫苗，莊人祥的講法很奇怪，他（莊人祥）智商不到70嗎？一聽就知道是白癡理由，不如直接認錯就好，囉哩叭唆講一大堆幹什麼。

對此，周玉蔻今（8日）在臉書聲援中央，她表示，疫苗還有20天到期，柯文哲嚷嚷什麼？一群人等著打，沒看到嗎？「你沒買過三天後到期，兩天內全部喝完的牛奶嗎？無事生非的一男一女！」