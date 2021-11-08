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「10+4」執行上確實有一些挑戰　侯友宜：但境外防疫一定要從嚴把關

▲▼新北市長侯友宜在市議會接受媒體聯訪，針對基隆捷運爭議回應。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／新北報導

指揮中心調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，後4天可返家檢疫。對此，新北市長侯友宜表示，10+4在執行上碰到了一些挑戰，但新北市府會全力備戰，「唯有守住我們的境外防疫線，我們的國內才可以平安！」

侯友宜指出，國內的兩劑的覆蓋率大概是三成多一點、覆蓋率還沒有達到六成，所以在整個阻絕於境外，在入境的這一方面，還是要落實嚴格管控，「現在在春節調整為10+4，我們還是要全力的備戰。」

對於10+4策略，侯友宜表示，新北市府在執行上碰到了一些挑戰，跨局處會議已經開會完畢，不管是在業者的困擾以及防疫所有車輛的調配上，會碰上一些挑戰，「我們會反映給中央以外，我們也會一起來面對解決。」

對於境外防疫，侯友宜指出，在執行阻絕於境外一定還是要從嚴把關，唯有守住我們的境外防疫線，「我們的國內才可以平安，所以大家一起來努力防疫。」

對於10+4策略，台北市長柯文哲則表示，打完2劑WHO（世界衛生組織）認證疫苗入境前做1次PCR、加測抗體，沒道理要隔離14天，而10＋4的政策實施起來會「搞死人」，倘若自己是旅客的話，乾脆就住在防疫旅館14天就好了。

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