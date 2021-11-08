柯文哲：春節10＋4搞死人　打2劑疫苗加測抗體「沒道理隔離14天」

記者袁茵／台北報導

指揮中心調整春節返台居家檢疫措施，從非重點高風險國家返國，入住防疫旅館從14天縮短為10天，後4天可返家檢疫。台北市長柯文哲表示，打完2劑WHO（世界衛生組織）認證疫苗入境前做1次PCR、加測抗體，沒道理要隔離14天，而10＋4的政策實施起來會「搞死人」，倘若自己是旅客的話，乾脆就住在防疫旅館14天就好了。

▲台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

針對春節返台居家檢疫可選「10天（防疫旅宿檢疫）＋4天（在家檢疫）」，柯文哲8日出席敬老儲值金啟動記者會時表示，台灣不是世上最先進的國家，還是有其他先進國家作法可以參考，特別是美國、日本、新加坡怎麼做，再來思考台灣怎麼調整。

柯文哲指出，美國10月8日起打過WHO（世界衛生組織）認證疫苗就可入境免隔離，台灣現在是不分青紅皂白進來，要是完全沒打疫苗要在旅館隔離14天，還要做3次PCR，這個當然合理，但「如果打過兩劑疫苗，跟沒打過疫苗一樣也要關14天、做3次PCR，你認為合理嗎？」

柯文哲認為，打過2劑WHO認證疫苗入境前做1次PCR，並可以加測抗體，倘若有抗體、PCR負的且打過2劑疫苗，「就科學家角度，我不曉得這些人為什麼要關14天？」很多外國駐台使館也一直向他抗議關14天會受不了，「我是不曉得有沒有去外交部抗議，但我遇到的會跟我抱怨。」

「疫苗應該用最快速度（把）想打得都打完，打完後疫苗健康護照一定要上。」柯文哲提及，不太贊同使用「小黃卡」（疫苗接種紀錄卡），現在八大行業需要打過2劑疫苗才能上班，「你那張小黃卡，我就賭看看你能用多久，不小心拿去洗衣服就爛掉了！」所以一定要數位化，並使用手機方式。

柯文哲說，雖然有健保快易通，但台北市將所有需要都整合在「台北通」APP，包括這次台北熊好券，不論是文化局、體育局、產業局的券都整合在台北通上運作，「看中央那些部會的優惠，每個都要下載一個APP，這實在是⋯做政策要有遠見。」

柯文哲表示，距離農曆過年剩下2個半月，台北市打滿2劑的民眾達到44％，倘若每週固定打28萬劑，兩個半月內全台應可達到群體免疫百分比、超過70％接種率。

至於「10＋4」政策，柯文哲強調，政治的核心是執行力，SOP、流程圖得要可以執行，現在住滿10天就回家再關4天，而且回家檢疫結束前還要再做1次PCR，得派防疫計程車去載人至醫院，做完PCR再載回家，PCR出來後還得通知對方，「我要是那個人，乾脆防疫旅館14天住完就算了。」不然出門要去哪找防疫計程車？

柯文哲指出，台北市每天入境約400人，過年期間估計會到1000人，這1000人都分布在台北市各區，但萬一有些人居住地是在新北市、桃園市呢？還要派防疫計程車過去把人接出來找醫院，那乾脆全部住在旅館，反正防疫巴士本來就有固定的點，「與其10＋4，我跟你講，整死人！」

柯文哲批評，該項政策執行上很困難，現在旅館都建立PCR系統了，10＋4政策實施起來會「搞死人」，且回家還要檢查同住家人是否打完2劑疫苗，哪有可能派人去民眾家裡檢查小黃卡，寫SOP、流程一定要檢視到底能否執行，「之前觀傳局拿上來報完就被我K一頓，我說哪一個白痴想出來的？」