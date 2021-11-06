立冬養生滋補最佳選擇　新北山藥Ｑ彈綿細最對味

▲瑞芳地區山藥評鑑冠軍藍仕明，自信地展示自家生產冠軍山藥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

11月7日立冬，象徵冬天的開始，此時盛產的山藥，絕對是養生滋補的最佳選擇，由於山藥薯塊富含維生素Ｂ、維生素Ｃ、多種微量元素礦物質及特殊的薯蕷皂苷，其中黏液質及膳食纖維更能幫助腸道蠕動，而新北市特產的原生種山藥，口感特別Ｑ彈綿細且令人難忘，可說是新北在地盛傳青春寶典。

新北山藥盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、汐止等地區，以臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」著稱，廣受消費者及饕客肯定。110年度瑞芳地區山藥品質評鑑的冠軍，藍仕明先生表示，基隆原生種山藥適合種在雨水多、排水性良好的地方，而雙溪東北角的好山好水，正是最適合山藥生長的寶地。

▲盛產於東北角地區的新北原生種山藥。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，有別於一般市面上常見的日本山藥，新北原生種山藥，吃起來口感Q綿，帶有淡淡的人蔘香味，由於產地鄰近消費地，消費者買到的新北山藥都是產地新鮮直送，保存滿滿的營養物質，無論是生吃、切片炒菜或是搭配藥材燉湯，都非常適合，重視養生滋補的朋友千萬不要錯過了。

新北農業局表示，為了方便民眾享受新北山藥的美好，本次與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，省去民眾料理的功夫，只要打開包裝，就能輕鬆品嚐熱騰騰的新北山藥，相關的山藥購買資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢或洽瑞芳地區農會：02-2497-2760～3、平溪區農會：02-2495-1051、三芝區農會：02-2636-3111。

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