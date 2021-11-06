▲新北未婚聯誼！打造青年男女「幸福時刻」，配對率26.67%。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局10月31日在三峽客家園區舉辦「2021幸福時刻」未婚聯誼，共有60名未婚男女在微涼的午後相聚，進行闖關遊戲並搭上「魷魚遊戲」童玩遊戲風，特別設計「客家童玩DIY」，讓大家體驗客家庄懷舊童趣，讓空氣中充滿粉紅泡泡；聯誼活動男女各30人，配對成功8對，配對率高達26.67%。

民政局長柯慶忠表示，為鼓勵婚育、提升生育率，市府積極推動未婚聯誼、聯合婚禮等婚育活動，各次主題式未婚聯誼結合本市觀光工廠、地方景點，深受未婚男女喜愛，不僅能在活動中認識新朋友外，也較坊間婚友社更有保障，期盼藉由活動能讓未婚男女勇於步入婚姻。



專門委員陳耀川表示，今年受新冠肺炎疫情影響，未婚聯誼活動延後舉辦，不少心急兒女婚事的長輩電話關心不斷，深怕這波疫情影響孩子的姻緣。此次是解封後的第1場，報名開始沒多久就秒殺，特別選在深具人文歷史的三峽，這裡正舉辦「藍染節」活動中，讓未婚男女經過今天交流後，再相約回來參加藍染DIY體驗、各式展覽等精彩活動。

▲新北市政府民政局10月31日在三峽客家園區舉辦「2021幸福時刻」未婚聯誼。

聯誼活動在土樓式圓形建築的三峽客家園區展開，結合客家元素，設計了由男女主角攜手齊力闖關，增進彼此認識機會，其中在「客家童玩DIY」活動中，大夥兒大玩客家懷舊童玩「甩紙炮」，抓緊紙張摺成的紙炮兩個尖角，用力往下甩，就會發生很大的聲響。甩紙炮過程，大家互尬聲響，緊張又刺激，現場笑聲不斷。

在捷運公司上班擔任司機員的洪先生說，工作時間屬於三班制，生活不是朝九晚五，增加尋找另一半的困難，雖然知道市府有在辦未婚聯誼活動，但假日都要上班，這次很幸運排到休假且報名成功，希望藉這次活動能夠配對成功，終結單身。

民政局表示，本次聯誼活動男女各30人，配對成功8對，配對率高達26.67%，民政局贈送每對配對成功的男女「加倍升溫電影票」，希望活動結束後，讓良緣延續下去；另外並發送參加男女幸福宣言「愛情對對碰」馬克杯，期望他們能在新北找到專屬的愛情。

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