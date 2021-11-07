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新北「Chill農遊」農創市集　創生手作體驗北海東北味

▲新北「Chill農遊」農創市集 創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「Chill農遊」農創市集，創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局今（7日）於板橋大遠百辦理「Chill 農遊」農創體驗市集，除了體驗特色手作外，精選4款農業創生特色手作體驗，網路開放報名即秒殺，剩餘名額也瞬間額滿，現場販售特色創生好物，讓民眾不用出遠門就能體驗道地「北海東北味」。

農業創生團隊將富有「北海東北味」的手作體驗帶至板橋大遠百，民眾不用出遠門，就能「Chill」遊北海岸及東北角。現場亦設有農業創生展售攤位，販售三芝牧蜂農場的優質蜂蜜、金山寧靜海香草園的美味香草蛋捲、平溪青山綠水農產合作社的健康薑黃粉、雙溪注腳雙溪的創生農產粽等創生好物。

▲新北「Chill農遊」農創市集 創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供）

▲展場位於板橋大遠百內，十分舒適愜意。

除了體驗市集之外，新北市政府農業局攜手遠東百貨、北海創生青年論壇、中國文化大學及東南科技大學，透過「農業創生x USR x CSR」開啟產官學跨域交流對話，推動農業創生永續旅遊產業鏈。

長期深耕金山的北海創生青年論壇賴家華表示，目前金山已有不少青年返鄉，整合在地特色遊程，推出「金山漫遊」共同品牌，以農業及傳統產業導入體驗經濟，結合觀光產業拓展行銷，目前已建立整合平台並發展營運模式，可與企業CSR合作推廣在地永續旅遊產業，實踐ESG永續投資策略。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展事業及產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。為持續推廣農業創生好物，另外在11月12至13日於Global Mall環球板橋車站設有農業創生展售市集，想購買其他農業創生好物，歡迎週末至現場選購。

▲新北「Chill農遊」農創市集 創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供）

▲參加手作活動的小朋友。

▲新北「Chill農遊」農創市集 創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供）

▲現場有許多有趣的主題展示。

▲新北「Chill農遊」農創市集 創生手作體驗北海東北味。（圖／新北市農業局提供）

▲現場展售各種優質農特產品。

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