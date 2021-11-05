拜習年底視訊會議　美媒：美中「被關領事館」有望重開

▲ 中國駐休士頓領事館去年7月被迫關閉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登及中國國家主席習近平年底將舉行視訊會談，成為重啟兩國關係重要契機。華府消息人士透露，美中可能宣布重開去年關閉的中國駐休士頓領事館及美國駐成都領事館，也可能放寬簽證限制。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）4日援引不具名消息人士說法報導，拜登與習近平可能藉由這場會談，宣布重開川普任期最後一年關閉的領事館，且可能協議放寬簽證限制，若成真將是修復美中破裂關係一大進展。

華府去年7月下令關閉中國駐休士頓領事館，北京也關閉美國駐成都領事館作為報復。時任總統川普宣稱，由於中國指使竊取商業機密的犯罪行為及祕密活動，並在美國各地發動惡意影響力行動，關閉領事館為必要之舉，但未提出任何證據。且在川普執政期間，美中還互相對學生、記者簽證祭出限制。

此外，拜習可能就緩解川普時期開打的貿易戰達成框架協議，而拜登料將尋求美中氣候特使進行更多對話。

4名民主黨議員近日也致函拜登，敦促將減低中國核威脅視為這場視訊會談的首要任務。五角大廈3日提交中國軍力年度報告並警告，中國正加速擴張核武能力。中國官媒《環球時報》則刊登社論回應，「中國有多少核彈頭，美國只能瞎猜。」

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