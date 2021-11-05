美潛艦南海撞擊懲處出爐！艦長等3人慘被拔官　海軍：意外原可避免

▲美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」上個月在南海發生撞擊意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海軍的海狼級核潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月2日在南海撞上未知海底山，導致11名船員受傷，船體嚴重受損。海軍4日發布聲明指出，本次事故本可被避免，因此決定將艦長、副艦長和1名高階幹部解職。

綜合外媒報導，被解職的3名海軍分別為「康乃狄克號」的艦長艾爾吉拉尼（Cameron Aljilani）、副指揮官卡辛（Patrick Cashin）以及首席聲納技術專員羅傑斯（Cory Rodgers），不過軍方至今尚未公佈這起意外的具體細節。

美國第七艦隊（United States 7th Fleet）4日發布聲明指出，「康乃狄克號所遭遇的事故，原可在正確判斷、審慎決策及遵守航行計畫、監測團隊執行和風險管理的情況下被避免，因此海軍決定將涉事的3人解職。」

在10月2日的撞擊發生後，「康乃狄克號」有長達一週的時間無法下潛，艦上也有11名船員受到嚴重程度不一的傷害，因此「康乃狄克號」狼狽返回關島。這艘核潛艦最終將前往華盛頓的布萊默頓（Bremerton）維修。

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