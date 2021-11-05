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隨拜登赴COP26氣候峰會　白宮助理爆「快篩陽性」隔離中

▲▼白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 一名白宮助理快篩呈陽性，正等待PCR檢測結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登剛結束聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）行程，3日自蘇格蘭格拉斯哥返國，一名隨行的白宮助理卻傳出在出訪期間新冠肺炎快篩結果呈陽性，目前正於蘇格蘭接受隔離。

綜合《彭博》、《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，白宮官員透露，這名身分尚未被確認的助理快篩呈陽性，正等待PCR檢測結果。他與拜登並無密切接觸，也未出現任何症狀，在政府安排下，將停留蘇格蘭至隔離結束。白宮至今未針對此事發表回應。

《福斯新聞》指出，拜登此次歐洲之行陣仗不小，由13名內閣官員及其他工作人員陪同，車隊規模達到85輛，挨批不夠環保。同行曾與該名助理接觸的其他白宮人員分別返美後，2日病毒檢測結果皆為陰性，拜登檢測也呈陰性。

另一方面，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）上月31日確診新冠肺炎，目前正接受隔離，因此無法陪同拜登出訪。國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）10月19日確診，而他在3天前才和拜登一起出席一場紀念儀式，當時並未佩戴口罩。

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