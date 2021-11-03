男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

▲男子為躲蜜蜂跳入湖中，結果疑似被食人魚咬死。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名30歲男子日前和朋友到湖邊釣魚時，突然遭到蜂群攻擊，結果他們全跳到湖中躲避，沒想到男子卻一直沒有上岸，最後在離岸4公尺處找到他，但其身體跟臉部都已經被食人魚撕爛，幾乎完全毀容。

根據《ESTADO DE MINAS》報導，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一名30歲男子10月31日和另外兩名朋友到湖邊釣魚，結果卻突然有一大群蜜蜂靠近，他們為了躲避攻擊，就直接跳到湖裡，結果兩名朋友不久後就自行游上岸，卻遲遲不見男子的身影。

他們兩個立刻報警請求協助，當警消抵達現場後，有一名警察想要跳進湖裡協尋，立刻被一名消防員阻止，他說這座湖裡面都是食人魚。結果他們在離岸邊4公尺處找到男子的遺體，但他的身體已經被食人魚撕爛。

其中一名協助尋人的漁民表示，該名男子身體很多地方都被食人魚啃咬，右邊臉頰幾乎被啃爛毀容。目前警方無法判定男子是溺水死亡後遭啃咬，還是直接被食人魚咬死，但其中一名消防人員說，男子被救起時的姿勢是溺水時常見的姿勢。

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