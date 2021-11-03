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虐狗現世報！惡男狂扯狗皮　下秒被牛「撞飛狠咬」倒地求饒

記者吳美依／綜合報導

印度一名男子在大街上虐狗，他狠拽毛孩頸部的皮膚，接著用力把整隻狗提起來，絲毫不顧狗狗痛苦掙扎悲鳴，未料下秒就遭母牛撞倒在地、用牛角狂刺，在地上打滾求饒。這段影片如今在社群媒體上瘋傳，許多網友都覺得大快人心，紛紛表示，這就是虐待動物的「現世報」。

影片中，男子正瘋狂亂扯狗狗的皮膚，被母牛攻擊後，才鬆手放開。他跌坐在地，又被母牛狂刺甚至狠咬好幾口，倒地求饒。

▲▼ 印度男虐狗被母牛衝撞。（圖／翻攝Twitter@susantananda3）

▲印度男虐狗反被母牛衝撞狂刺。（圖／翻攝Twitter@susantananda3）

印度林務局官員南達（Susanta Nanda）在推特上分享這段影片，並且寫下「因果報應」幾個字。此影片至今累計46萬次觀看，網友們痛批虐狗男及拍攝者，「人類忙著錄影，只有動物才能彼此了解，互相幫助」、「就連牛都無法忍受壞人」。

也有人指出，母牛顯然「手下留情」，只是讓男人被刺得很痛，卻沒有造成重傷，「這隻動物表現出的善良，正是我們人類缺乏的。我們該怎麼改變自己呢？」

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