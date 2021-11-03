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12歲女童懷孕產子…生父竟是16歲親哥！　律師嘆：完全是場悲劇

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名12歲女童和哥哥發生性行為後懷孕產子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名12歲女童因胃部疼痛被送往醫院急診室，沒想到她根本不是胃出問題，而是直接產下一名嬰兒。醫護人員詢問她是否有過性行為，女童也天真地回答「不知道」，經過調查後才發現，她從11歲開始就被14歲的哥哥性侵，但兩人並不知道這是錯誤的。

根據《太陽報》報導，住在威爾斯（Wales）的12歲女童因胃痛被緊急送往醫院，結果幾個小時過後，居然直接產下一名嬰兒，調查後才發現，嬰兒的生父居然是她的親哥哥。當時護理師詢問女童，是否跟人發生過性行為，女童表示她並不知道；接著又詢問她是否同意性行為，女童也說，她覺得應該是同意，但也不確定。

斯旺西法院（Swansea Crown Court）表示，女童完全沒有意識到自己懷孕，直到警察詢問了她現年16歲的哥哥，才知道兩人曾經發生過性關係。哥哥表示，當他們的父母不在家時，他們兩個就會在客廳和房間接吻做愛，現在他明白這是不對的，也感到非常後悔。法庭認為，沒有任何跡象表明這個行為存在著任何強迫和威脅。

法庭指出，這對兄妹所發生的事件，源自於兩人成長的不正常環境。哥哥的辯護律師也說，兄妹倆經歷了被忽視、甚至可以說是虐待的童年，男孩在家裡可以輕易地接觸到成人片，「成長和所處環境造成了這樣的孩子和悲劇。」

這名女童表示，她很希望夠和同齡的女孩一樣過上正常的生活，也希望自己的孩子能過最好的生活，而她現在完全不想回去原本的家。至於哥哥已經年滿16歲，因此被判兩項性侵罪成立，但法官對他做出非監禁判決，未來兩年必須接受監督。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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