印度承諾「2070年零碳排」專家大讚！巴西2030碳排減半　各國難相信

▲印度總理莫迪在COP26氣候峰會上宣布，將在2070年達到淨零碳排的目標。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度總理莫迪在COP26氣候峰會上宣布，將在2070年達到淨零碳排的目標，身為全世界第三大碳排放國的印度，雖然其時程比歐美慢了20年，但提出的零碳排承諾，仍讓各國代表大感訝異。此外，巴西也一改態度表示，將把2030年減少溫室氣體目標從43％提高到50％，此承諾也立即在COP26生效。

莫迪（Narendra Modi）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上提出5個承諾，最重要的就是在2070年前達到淨零碳排的目標。其他承諾還包含在印度在2030年有50％的電力來自可再生能源、2030年前減少10億噸碳排、2030年碳排放強度減少目標從35％提高至45％等，但這也意味著印度會在2030年前達到碳排放高峰。

擁有13億人口的印度是全球第三大碳排放國家，僅次於中國和美國；中國因為人口數量龐大，所以人均排放量遠低於他國，但美國人均碳排量在2019年達到15.5噸，印度則為1.9噸。本次的COP26拜登政府並未提出任何實質減排計畫，中國大陸國家主席習近平則未出席，也沒提出任何減排計畫。

倫敦政經學院氣候學家史登（Nicholas Stern）大讚印度給出的承諾，「這是COP26非常重要的一個時刻，這顯示出一個人均碳排量為全球平均水準三分之一的國家的真正領導力，富裕國家必須做出回應，並大幅增加氣候融資。」莫迪也在演說中提到，發達國家必須盡快向發展中國家提供1億美元的氣候融資。

▲亞馬遜森林砍伐達到2008年以來最高水準。（圖／路透社）



除了印度之外，巴西的氣候政策也備受批評，而巴西環境部長雷特（Joaquim Leite）1日在網路直播上宣布，將把2030年減少溫室氣體目標從43％提高到50％，並將非法砍伐森林歸零的目標達成時間從2030年提前到2028年，承諾到2027年減少50％。

以往對氣候政策態度相當強硬的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）未出席COP26，但他也在事先錄好的短片中表示，「巴西在氣候控制方面有更大的野心，且巴西是問題解決方案的一部分。」但上述言論與承諾與波索納洛政府前3年的環境政策形成鮮明對比，讓其他國家很難相信巴西政府的環境承諾是認真的。

資料顯示，2020年巴西境內火災數量創10年來最高，2019年碳排放量創13年來最高，而亞馬遜森林砍伐達到2008年以來最高水準。

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