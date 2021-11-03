　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

▲巴拿馬萬聖節派對主題為「魷魚遊戲」，但有人突然開槍，總計8人死亡。（圖／Netflix提供）

記者詹雅婷／綜合報導

巴拿馬10月29日當地一場「魷魚遊戲」萬聖節派對驚傳槍響，幫派成員相互開槍，造成5人被槍殺、7人受傷，另有3具遺體在附近垃圾場被發現，總計8人死亡。

TN NEWS報導，案發地點位在聖阿納區（Santa Ana）一間保齡球館。依據檢方報告，這場派對之所以會爆發致命衝突，是始於現場一人朝敵對幫派「銀河艦隊」（Los Galacticos）的成員開槍，被攻擊一方當場反擊開火。據悉，起初開槍的襲擊者當場死亡，另有4人送醫後不治。

當地媒體稱，幫派之間的衝突糾紛存在已久，在這場衝突發生的數小時後，在附近垃圾場發現另外3人的遺體，身上有被處決的跡象。警察局長多恩海姆（John Dornheim）指出，多名涉案者有犯罪前科，之前曾受過槍傷。

只不過，此案並非巴拿馬發生的首起類似個案，當地多間餐館、商家近幾周都發生犯罪事件，且當局認定，這背後與各大幫派爭奪控制毒品流通路線有關。

巴拿馬今年已查緝約100噸毒品，其中主要是古柯鹼，販毒者主要把毒品從南美洲運出，以哥倫比亞為大宗，送抵全球最大毒品消費國美國。

►女兒被拐去賣身！老爸抓狂「亂刀刺死她男友」　直奔淫窟即刻救援
►混打格鬥賽驚見「男上女下」女選手被壓倒在地　網爆氣：這是性侵
►男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
木曜女神「無故爽約通告」！　主持人傻眼
慶富集團總裁陳慶男　詐貸案再判7年10月定讞
快訊／4人打到「去年疫苗」！　可能已過期
快訊／「熊好券」延一個月！　北市抽籤日公布
「神號碼」加碼券拿2500元！　四周獎號一鍵秒知中獎
「魷魚遊戲」趴8人中彈亡！　多人遭處決丟垃圾場
快訊／又打錯！88人第二劑莫德納　誤打成AZ
富邦金董事長蔡明興出院了！　最新狀況曝光
快訊／林口阿嬤「想陪孫女」失聯6天　被控略誘下場出爐
建國高架一個彎赫見人影　駕駛急煞嚇到：X你娘咧！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

女兒被拐去賣身！老爸抓狂「亂刀刺死她男友」　直奔淫窟即刻救援

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃...丈夫淚訴：救護車來太慢

阿富汗醫院爆炸已25死「牆面全彈孔」染血照曝　塔利班指揮官喪命

11歲女兒被惡警多次性侵　保全爸勇敢舉報案件...1年後離奇死亡！

澳州14歲男孩試《魷魚遊戲》椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

虐狗現世報！惡男狂扯狗皮　下秒被牛「撞飛狠咬」倒地求饒

12歲女童懷孕產子…生父竟是16歲親哥！　律師嘆：完全是場悲劇

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

男子躲蜜蜂跳入湖中！疑遭「食人魚咬死」右臉毀容　身體全被撕爛

女兒被拐去賣身！老爸抓狂「亂刀刺死她男友」　直奔淫窟即刻救援

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡！多人遭處決棄置垃圾場

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃...丈夫淚訴：救護車來太慢

阿富汗醫院爆炸已25死「牆面全彈孔」染血照曝　塔利班指揮官喪命

11歲女兒被惡警多次性侵　保全爸勇敢舉報案件...1年後離奇死亡！

澳州14歲男孩試《魷魚遊戲》椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

虐狗現世報！惡男狂扯狗皮　下秒被牛「撞飛狠咬」倒地求饒

12歲女童懷孕產子…生父竟是16歲親哥！　律師嘆：完全是場悲劇

民進黨2022提名條例出爐　僅基隆、屏東、新竹市辦初選

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

郭婞淳金色亮片裝撞衫「水行俠」　僅穿黑色胸衣大秀「冰塊腹肌」

地核神秘構造「軟硬兼具」　新研究顛覆舊理論

盧秀燕任內編20億改善殯葬環境　議員肯定：照顧往生者最後一哩路

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播一半找不到人…回應道歉了

陸本土疫情涉17省631例　鍾南山：病例還會再增、1個月基本能控制

電力缺口上看137億度　中油董座上火線：三接站一定要蓋

Nissan Sentra累計銷量破1萬台　加碼推「81.4萬元」黑帶魅力版　

體驗「飛翔」刺激感！八里超夢幻公園　馬卡龍陶罐滑梯好玩又好拍

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

老公狂升遷　人妻：我偷情他老闆

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

東京小丑男澀谷路口閒晃！他意外拍到嚇傻

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

「魷魚遊戲」萬聖趴爆槍響　8人中彈亡

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

吃Buffet前先吃「1物」食量大增1.5倍

上酒店被妻鎖貓籠20hrs　夫給4星心得

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

埃及男街頭揮刀「斬首」　淡定拎起頭顱散步離開

QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台

更多熱門

相關新聞

澳14歲男試椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

澳14歲男試椪糖挑戰　手腳嚴重燙傷

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》熱浪席捲全球，其中，劇情中的經典片段「椪糖挑戰」，更是吸引大批劇迷模仿，卻也因此燒燙傷事件頻傳。日前，澳州雪梨14歲少年希吉（Aiden Higgie）在製作椪糖時，意外導致嚴重燙傷。

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！

東京小丑男案發前影片曝！　澀谷閒晃1小時後犯案

東京小丑男案發前影片曝！　澀谷閒晃1小時後犯案

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

三花貓扮小惡魔　高速抖腳秒脫光

三花貓扮小惡魔　高速抖腳秒脫光

關鍵字：

魷魚遊戲巴拿馬萬聖節派對

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

「藝FUN券」最後一週抽籤出爐！

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面