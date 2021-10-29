159kg格鬥家挑戰打巴掌大賽　竟被對手一掌KO倒地！啪一聲超清脆

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭日前舉行一場打巴掌錦標賽（slapping championship），參賽者死命賞對方耳光，爭奪鉅額獎金。巴西一名近160公斤的格鬥家前往參賽，受到觀眾期待，沒想到他上場沒多久，對手一掌就把他拍到地上，當場昏了過去，令許多觀眾感到驚訝。

《每日郵報》28日報導，這場比賽上周末於波蘭西部城市樂斯拉夫登場，共16名選手進入一對一淘汰賽，每人一局最多打對方3下，且不能阻擋或躲開對手的攻擊，若將對手KO或是經裁判認定獲勝，便可晉級。冠軍除了抱回5萬波蘭茲羅提（約新台幣35萬元）獎金，還可取得前往美國參加總決賽的資格。

43歲巴西參賽者馬丁斯（Wagner da Conceicao Martins）是一名綜合格鬥職業選手，體重達到350磅（約159公斤），對上波蘭選手弗里拉辛基（Karol 'Bula' Flilasinki），吸引許多觀眾目光，結果卻令人難掩驚訝。

▲ 馬丁斯當場被拍到昏倒。（圖／翻攝自YouTube）

影片中可見，這輪比賽由馬丁斯先攻，將手擺在弗里拉辛基的臉頰旁比劃後，伸長手臂使勁一拍，令弗里拉辛基往後一跌，倒在工作人員懷裡。但弗里拉辛基重新站了起來，塗上防滑粉後開始伸展上半身，為回擊做準備，二次模擬後猛力一揮，發出清脆的「啪」一聲，力道大到讓馬丁斯當場癱軟暈倒，就算工作人員攙扶也沒用，直接被KO倒地，與獎金無緣，令現場觀眾紛紛發出驚呼。

另一方面，這場打巴掌大賽由波蘭選手札雷夫斯基（Dawid Zalewski）取得最終勝利，也是他生涯第三次奪冠。

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