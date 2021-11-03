被遺忘的部落　亞馬遜原住民「第1次聽到新冠肺炎」疫苗來了才知道

▲烏拉里納（Urarina）居民在疫苗抵達後才首次得知疫情。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

秘魯原住民部落「烏拉里納」（Urarina）位於亞馬遜雨林深處，直到疫苗接種團隊10月乘船抵達，才第一次聽到何為「新冠病毒」以及疫情肆虐全球。《路透社》形容，「烏拉里納」宛如「被遺忘的部落」，而這次旅程也突顯了偏遠原民社群施打疫苗，以及獲得其他醫療保健資源的挑戰。

▲烏拉里納居民施打疫苗，接受醫護檢查。（圖／路透）



疫苗接種團隊的船上有一個冷藏箱，裡面裝著乾冰以及800劑中國國藥疫苗（Sinopharm），從秘魯亞馬遜雨林的最大城市伊基多斯（Iquitos）出發，乘船逆流而上3天，終於抵達最上游的曼谷爾村（Mangual），隨行的還有國際紅十字會及《路透社》記者。

部落領袖奎斯托（Mariano Quisto）透過翻譯表示，「我們不知道什麼是新冠病毒，這是我們第一次聽到」。原民權利倡議組織Fepiurcha主席伊努瑪（Gilberto Inuma）也說，「已經很多年沒有旅客來到這裡，這些社群真的被遺忘了」。一名當地婦女指出，如果商人到來，仍可能帶來疾病，因此願意施打疫苗。

曼谷爾村居民主要食物來源是捕魚及狩獵，他們住在沒有電力的木屋裡，鮮少與外部世界聯繫，數世紀以來也發展出當地語言。許多人抱怨，他們真正需要的是更好且持續的醫療保健服務。奎斯托說，這裡沒有醫生，但頭痛、腹瀉、瘧疾和結膜炎等小疾病普遍發生，「我們不知道如何照顧生病的人，這是我們所擔心的」。

▲疫苗接種團隊乘船逆流而上，經過3天旅程後才抵達。（圖／路透）

根據官方數據，「烏拉里納」僅約5800人口，是秘魯最與世隔絕的原民族群之一。但伊努瑪指出，部落裡並非所有人都未受疫情影響，至少5人死於新冠肺炎。

衛生部官員曼迪古爾（Julio Mendigure）表示，秘魯完整接種率約50%，而亞馬遜深處的原民社群卻是全國接種率的地區。他以曼谷爾村舉例，光是乘船就需要耗費至少3天，沿途河流還可能乾涸，或被倒下的樹木擋住，但疫苗接種團隊預計11月還會再來一趟，替居民注射第2劑。

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