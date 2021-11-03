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南投覆蓋率第一劑7成、第二劑3成雙料達標　林明溱放心打首劑BNT

▲南投疫苗接種雙達標，縣長林明溱放心打首劑BNT（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投疫苗接種雙達標，縣長林明溱放心打首劑BNT（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新冠疫苗接種率第一劑終於跨越7成（70.1%）、第二劑也達3成（31.4%），縣長林明溱2日宣布「雙料達標」，並接種第一劑BNT疫苗；他表示南投要達標的難度遠比其他都會型縣市更高，會等到縣民第一劑達9成再打第二劑，也呼籲中央足額配送，讓全國民眾想打就打得到、早日達到群體免疫和二級防疫警戒全面解除，不再對民生經濟造成嚴重影響。

林明溱2日一早由立委許淑華、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、縣府衛生局長陳南松及南投醫院長洪弘昌等多人陪同，到設於慈濟南投聯絡處的社區疫苗接種站，與許多尚未排進1922預約的12歲以上縣民、外籍移工一起排隊接種；他說打第一劑BNT，剛開始還是有點壓力，但打完後就好像完成任務，整個人放鬆、感覺很好，休息觀察15分鐘後就能前往縣議會接受定期會總質詢。

林明溱指出，早在中央疫苗採購配達延遲、民眾一度陷入爭搶施打焦慮時，他不但最早爭取縣市自購疫苗，也決心要等縣民超過7成打完首劑疫苗，否則他不打；如今全縣不僅第一劑接種率超過7成，第二劑也達3成，更已連續128天零確診。

▲南投疫苗接種雙達標，縣長林明溱放心打首劑BNT。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，南投幅員遼闊、人口老化、偏鄉交通不便，加上國外疫苗供貨問題，已時常面臨疫苗配賦量不足，縣市間數位落差問題又更加影響民眾登記意願及縣內疫苗供應及撥配量，要達標突破7成接種率，難度可謂遠比其他都會型縣市更高；他也決定等到9成縣民打完第一劑，才要接種第二劑，希望縣民都能趕快注射新冠疫苗，得到最好的保護。

林明溱特別感謝陳南松積極與中央溝通爭取疫苗、也帶領衛生醫療團隊努力將每期配撥的疫苗打好打滿，自其9月13日新官上任後，全縣接種率在短短2個多月內一路攀升，疫苗配賦量逐漸增加也趨於穩定，目前已完成1-12類接種對象、縣府造冊的65歲以上長者第1劑及第2劑的完整接種、12至17歲學生的BNT疫苗校園集中接種。

林明溱提醒，疫情警戒仍維持第二級警戒，但中央已配合社區疫情現況，逐步規劃多項鬆綁措施，造成近日民眾逐漸產生鬆懈心理、出現疫苗緩打的跡象，應注意秋冬疫情反撲的可能性，及春節期間國外返鄉人潮的衝擊，尚未接種疫苗者儘速到平台登記預約接種，已打第2劑疫苗者也別掉以輕心，仍須落實個人防疫。
 

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