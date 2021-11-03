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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中考慮捐贈友邦高端疫苗　外交部：開始協調適當數量

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部次長俞大㵢答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部常務次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中日前坦言，國內數百萬劑高端疫苗可能打不完，許多國家正與台灣接洽疫苗，送給他國也是選項之一。對此，外交部次長俞大㵢3日表示，當台灣有生產疫苗的消息出來時，很多友邦都有詢問，他們都很有興趣，外交部也開始跟衛福部協調適當數量。

立法院外交及國防委員會、經濟委員會3日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」案，並邀請外交部、經濟部、財政部關務署、衛福部、農委會、法務部等單位列席。

國民黨立委溫玉霞質詢時提及，貝里斯的外交部長在8月下旬曾說，希望跟台灣大使洽購高端疫苗，陳時中也在10月強調，許多國家都願意洽購高端疫苗，詢問到目前為止有什麼進展。

俞大㵢說明，當台灣國內有生產疫苗的消息出來時，很多友邦都有詢問，包括疫苗什麼時候可以提供、外銷，「他們都有興趣」，外交部先前也曾經提過，有關疫苗的外銷或提供友邦，當地國還是自己要有審核過程，包括提供疫苗的緊急使用授權（EUA）等。

溫玉霞指出，高端疫苗目前很多庫存，還有將近300萬劑，政府已經向高端購買、也給錢了，如果在有效期限快過之前，這些疫苗沒有銷出去、贈送給邦交國，「那這些會變成廢物」，詢問外交部是否已經有接洽。

俞大㵢回應，當初衛福部向高端疫苗購買500萬劑，「是給國內的國民用的」，陳時中的確在上個禮拜有提到，有庫存、剩餘的話可以外援，外交部跟衛福部也開始在協調適當的數量，能夠提供給友邦或友好國家。

溫玉霞再問，目前很多友邦國家的疫苗，都還沒有打到標準，例如海地、尼加拉瓜的施打量都很少，外交部可以提供這些已經快過期的、可以贈送的國產疫苗，希望他們可以接手，否則「讓他買可能也不願意付錢」。

對此，俞大㵢則說，根據他的了解，國產疫苗還不是馬上就要過期、還有一段時間，如果邦交國有興趣，或者高端有提供資料給當地國審核，外交部會引介或幫忙做個橋樑，一旦有比較具體某個國家，外交部也會適時公布，不過現在還在談的過程。

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