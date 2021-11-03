「病毒會找上那群人」！前台大醫示警：還有3成很危險　應主動關懷

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「病毒會找上那群人」！林氏璧示警：還有3成很危險　應主動關懷

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師指出，應主動關懷未施打疫苗長者的疑慮，讓老人家能盡快都施打。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

國內第一劑疫苗已經達到7成的覆蓋率，第二劑還在努力追；與此同時，外界也擔憂「青少年要不要打第二劑BNT」。台大前感染科醫師林氏璧直言，事實上更危險的是「75歲以上的族群」，他已經觀察一陣子，發現疫苗施打已經處於停滯不前，這年紀是重中之重，總有一天我們還是要開放國際、恢復正常，「病毒會找上那群人。」

對於台灣疫苗施打策略，各界多有看法。而林氏璧今（3）早接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，提到「青少年是否要施打第二劑BNT」等議題。醫師表示，其實英國已經在做相關試驗，因此可以再觀察一下國外狀況。且他認為，目前最危險的是75歲以上的長輩。

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林氏璧提到，以目前數據來看，雖然第一劑已達7成、第二劑3成，但不要忘了，這其實是很多青少年衝上去的數字。他指出，75歲以上的長輩，大概2、3個月前就已經打到7成，但幾個月過去了「已經停滯不前」，有3成人連第一劑都沒打。

▲▼林氏璧表示，75歲以上族群施打疫苗狀況停滯不前「很危險」。（圖／翻攝自《POP撞新聞》）

▲林氏璧表示，75歲以上族群施打疫苗狀況停滯不前「很危險」。（圖／翻攝自《POP撞新聞》）

林氏璧認為，75歲以上是重中之重，他原本以為是非莫不打的緣故，但BNT到貨後，發現每週仍僅有1千多人施打第一劑BNT。「誰知道冬天還有沒有一波疫情」醫師強調，打疫苗的目的是恢復正常生活，總有一天還是會開放國際，「病毒會找上那群人」，真的要鼓勵長者來打疫苗。

林氏璧指出，因為每個人對疫苗接受程度不同，不敢打或不想打的原因不一樣。他建議，要主動關懷長輩對於疫苗施打的考量、或以到府施打等方式，讓老人家能盡快都施打到疫苗。不過，醫師也說，假如還是很擔心太老的長者施打疫苗會有問題，「至少周邊的人要打好打滿。」

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