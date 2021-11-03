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荷蘭宣布「戴回口罩」！疫情創7月以來高峰　住院人數一周飆升3成

▲▼荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2日宣布，公共場合將重新恢復「戴口罩」等防疫措施。（圖／路透）

▲荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2日宣布，公共場合將重新恢復「戴口罩」等防疫措施。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

荷蘭政府2日宣布，為了減緩最新一波的新冠感染高峰，將重新收緊防疫措施，於6日起民眾須「戴上口罩」，並攜帶證明已接種或篩檢陰性的「COVID-19通行證」才能出入商店、博物館、健身房等公共場所。

根據《每日郵報》報導，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2日在海牙一場記者會上表示，自11月6日起標示已接種疫苗或近期篩檢陰性的「COVID-19通行證」的適用範圍將擴大到博物館、健身防、露天用餐區等公共場所，而「戴口罩」的規定也將重新適用，同時建議民眾至少能有一半的時間在家工作，無論是否接種都要遵守基本衛生規範，若有症狀就不要出門，「我們自身作為至關重要，防疫政策很大程度地取決於此。」

▲▼荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2日宣布，公共場合將重新恢復「戴口罩」等防疫措施。（圖／路透）

▲荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

呂特還表示，荷蘭政府可能會在下周決議再次擴大「COVID-19通行證」的適用範圍，在工作場所中也要攜帶相關證明。報導稱，呂特宣布收緊防疫的同一天，荷蘭衛生委員會也建議，當局應該趕在重症病例激增之前，從現在開始為60歲以上長者與養老院居住者補打新冠疫苗「加強劑」。

報導指出，荷蘭9月底解除大部分社交距離措施，其後的1個月之內感染人數持續上升，並在過去一周達到7月以來的確診病例新高峰，上周住院人數上升了31％，其中以未接種的患者居多。截至2日，新增確診病例較上周增加近40％，每10萬人中就有300多人感染，迫使許多醫院再次減少常規照護，緊急挪出空病房來收治新冠患者。據悉，目前約84％的成年人接種至少一劑疫苗，完整接種者所佔比例則略低於80％。

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