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青少年該接種BNT第2劑嗎？　何美鄉：有「8大疾病」強烈建議打

▲▼ 中榮嘉義暨灣橋分院疫苗至校協助4,800位青少年施打BNT疫苗。（圖／榮民醫院灣橋分院）

▲青少年接種BNT疫苗。（圖／榮民醫院灣橋分院）

記者許若茵／綜合報導

有許多家長憂心青少年接種BNT疫苗後，會出現心肌炎或心包膜炎等副作用，不知是否該讓孩子完整接種。今有專家建議，若孩子有八大慢性病，就強烈建議應即時接種兩劑BNT。

中研院研究員何美鄉今在臉書發文表示，若有機會分析台灣一年來所有新冠病毒感染者的臨床資料，就可以知道每一年齡層的重症率及死亡率，也可以知道罹患重症的共病是哪些，如若沒有台灣資料，也可以先借鏡國外資料。

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何美鄉提到，依據英國疫苗接種委員會（JCVI），有以下慢性病的青少年是罹患COVID-19重症的高風險族群，建議施打兩劑BNT疫苗。

1.慢性呼吸道疾病

囊性纖維化、纖毛運動障礙和支氣管肺發育不良的患者，及含需要長期服用類固醇的氣喘

2.慢性心臟病

影響心臟功能的先天性或後天性疾病。

3.腎臟、肝臟或消化系統的慢性病

含先天性器官畸形、代謝失調和腫瘤相關的疾病，以及可能導致呼吸道感染的嚴重胃食道逆流等疾病。

4.慢性神經系統疾病

如神經失能、神經肌肉疾病，包括腦癱、自閉症、癲癇和肌肉萎縮症、神經系統或肌肉的遺傳性和退行性疾病，或其他與神經性呼吸減緩的情況、嚴重或嚴重的多重學習障礙 (PMLD)、唐氏綜合症、腦腫瘤。

▲▼ 中榮嘉義暨灣橋分院疫苗至校協助4,800位青少年施打BNT疫苗。（圖／榮民醫院灣橋分院）

▲青少年接種BNT疫苗。（圖／榮民醫院灣橋分院）

5.內分泌失調

含糖尿病、阿狄森氏症和垂體功能減退症。

6.免疫抑制

疾病或治療相關的免疫抑制，包含化療或放療的癌症患者、器官或骨髓移植受者、影響免疫系統的遺傳性疾病（例如 IRAK-4 或 NEMO 缺陷、補體障礙、SCID）、各類血癌、長期服用免疫抑制／調節藥物，含但不限於甲氨蝶呤呤 （methotrexate）、硫唑嘌呤 （azathioprine）、6-巰基嘌呤（6-mercaptopurine）或黴酚酸酯（mycophenolate）、中長期接受高、中劑量類固醇治療的病患

7.脾臟切除或脾臟功能障礙

含遺傳性紅血球增生症、鐮狀細胞、及重型地中海貧血。

8.影響多個系統的嚴重遺傳性疾病

含線粒體和染色體異常（像唐氏症）。

何美鄉提醒，在以上慢性病中，國人較常見的有血癌、第一型糖尿病、先天性心臟。假如家中青少年有以上疾病，「就強烈建議即時完整接種BNT疫苗」。

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