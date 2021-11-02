國民黨：蘇貞昌、鄭文燦把公投當「閣揆交換」的籌碼

▲國民黨批蘇貞昌轉移焦點。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦一再將國民黨「反萊豬」立場誣指為「反美豬」，國民黨文傳會主委凌濤今（2日）批評，在公投議題上，民進黨上下群起每天圍剿朱立倫，他質疑兩人把人民的健康當成交換閣揆大位的籌碼、甚至是權力鬥爭的跳板。

文傳會主委凌濤、副主委張斯綱、江怡臻、林家興今共同召開「蘇、鄭勿再顛倒是非，萊豬不等於美豬」記者會。凌濤強調，鄭文燦還沒對「3+11」的破口負責，就急著拿萊豬與空汙出賣台灣人民健康，鄭文燦的未來讓人悲觀。

張斯綱指出，國民黨提出的反萊豬公投，是反對全球各地含萊克多巴胺的豬肉製品進入台灣，並非針對那一國家的豬製品，而是捍衛人民健康，民進黨政府故意混淆，扣上反美的帽子，令人不齒。

張斯綱強調，美國豬大部分都不含萊克多巴胺，美豬不等於萊豬，請民進黨政府停止混淆視聽，應與人民站在一起，告訴世界台灣不歡迎萊豬，但歡迎不含萊劑的肉品進入台灣。

對於蔡英文、蘇貞昌指若不開放萊豬，將讓台灣無法融入國際社會，林家興指出，蔡蘇「如果不是犯傻、就是在犯錯」，歐盟所有國家迄今都堅持萊劑零檢出，請問歐盟無法融入國際社會？歐盟在反美嗎？遑論全球有高達一百六十國禁用萊劑，簡單的國際情勢，讓蔡總統的說法不攻自破。

他並質疑，行政院持續說世界上101國開放萊豬，為何迄今一年多都拿不出名單？此外，中國大陸都可以拒絕萊豬，為何號稱抗中保台的蔡政府要人民吃？



除了反萊豬公投，江怡臻針對核四公投案強調，民進黨錯誤能源政策才是核能公投的推手，重啟核四公投並非國民黨主動提出，民進黨卻刻意牽拖，把公民運動拿來政治鬥爭；此外，蔡英文顯然對於國安議題缺乏規劃，堅持錯誤能源政策，執意反對核能，造成天然氣能源佔比過高，蔡政府應面對自己錯誤的能源政策，不要再阻擋重啟核四公投。