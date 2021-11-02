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喊倒閣公投遭嗆政治鬥爭？　黃子哲：蘇貞昌迴力鏢打到蔡英文

▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

藍綠大動員決戰1218四大公投，國民黨主席朱立倫喊出年底四大公投是「倒閣公投」，但卻引來行政院長蘇貞昌不滿，怒嗆利用公投操作成政治鬥爭。對此，國民黨發言人黃子哲今（2）日晚間透過臉書諷刺，蘇貞昌不知是失憶還是故意，這記迴力鏢不只傷到自己，連總統蔡英文也中。

黃子哲指出，2013年行政院原本宣布要推動「核四公投」，當時綠營天王們包括蘇貞昌都表態要正面迎戰，而前主席蔡英文則加碼說「若公投沒過，這就代表人民『極端不信任政府』，屆時當然有倒閣必要，她還強調執政的國民黨要負責，「在各國實際經驗中，負責的方式就包括倒閣」。

黃子哲表示，這次四大公投案雖然非政府提出，而是由國民黨與公民團體分別提出，但其內容都牽涉國家重大政策或議題，而且民進黨政府也已表態不同意，等於是與公投同意方做正面對決接受民意的考驗，既然如此，若公投通過，等同否決蔡政府或最高行政機關行政院的「萊豬、藻礁、公投、核四等重大政策立場」，即便法律上沒規定是倒閣，但在實務政治運作上卻有倒閣的效果，這就是民主政治的ABC。

黃子哲說，連被懷疑是假博士的蔡英文8年前就知道，蘇貞昌是忘記還是害怕想起，抑或是「雙標黨」就是「袂見笑」?

黃子哲痛批，蘇貞昌對四大公投極盡抹黑、抹紅之能事，只證明他的心虛與對權位的貪婪，最令人不齒的是，整個民進黨對公民投票的汙衊與踐踏，露出一副獨裁又威權的嘴臉，簡直大開民主倒車。

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關鍵字：

黃子哲朱立倫蘇貞昌蔡英文公投

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