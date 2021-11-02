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國民黨揭核電真相　反擊蘇貞昌：為何讓核三提早結束檢修投入發電？

▲▼蘇貞昌「四大公投」首場說明會。（圖／翻攝直播）

▲行政院長蘇貞昌日前出席公投說明會。（圖／翻攝直播）

記者蔡文鈴／綜合報導

藍綠決戰1218四大公投！針對重啟核四一案，民進黨猛批國民黨態度反覆，行政院長蘇貞昌更稱「若核災台灣去一半」。對此，國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴表示，那為何讓核三廠被迫提早結束例行檢修投入發電？政治口水並無法轉移民進黨無能解決缺電問題的事實，若用嘴砲就能發電解決缺電危機，那民進黨應該能成為「台灣的嘴砲發電機」。

蕭敬嚴指出，民進黨持續污名化核電，2024年蔡英文下台後台灣恐無電可用，等到蔡英文卸任，留給人民的不是「非核家園」，而是「無電台灣」，這根本是坑害人民的誤國陰謀！而民進黨無能做好能源轉型，國發會主委龔明鑫承認目前綠電占比僅5.5％，遠低於2025的20％目標，甚至連2021該達成的12％也做不到，也根本是在傳炸彈給下一個執政者。請執政黨尊重民意並提出具體用電方案，不要只會用惡意的口號踐踏公投價值，低估人民智慧！

蕭敬嚴批評，副總統賴清德稱1999年起建的核四廠是22年古董，想要危言聳聽恫嚇人民，但事實上，核二廠1974年興建，距今近50年，核三廠1978年開始興建，距今40年以上，如果22年的核四真的這麼危險，民進黨為何要依賴更老舊、更危險的核二、核三發電？

蕭敬嚴指出，面對今年5/13、5/17接連發生跳電，但蘇貞昌卻還讓核三廠被迫提早結束例行檢修投入發電？是否為了挽救院長寶座，讓台灣冒著他口中「去一半」的風險讓核三廠提早結束檢修？這只證明民進黨沒有核電廠就活不下去！

蕭敬嚴進一步表示，國民黨朱立倫主席及侯友宜市長對於核安的要求、核廢的處理態度始終一致，執政黨的中央政府也一定要負責。而面對「重啟核四」公投，民進黨不正視國家能源政策問題，反倒將公民團體匯集民意提出的公投案，惡意曲解成藍綠對決，刻意忽略擔心缺電的社會輿論及產業界聲音，如此不尊重民意、反民主的方式，就是民進黨的口中的民主嗎？

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