「當年怎麼羞辱國民黨的？」　趙少康：力阻萊劑的民進黨哪去了？

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，對於反萊豬公投案，中廣董事長趙少康表示，行政院長蘇貞昌指責國民黨反萊豬「要鎖死台灣、讓中國高興」，按照相同標準，「反萊牛的蘇貞昌就是當年鎖死台灣，讓中國高興的罪魁禍首！」

趙少康指出，2012年前總統馬英九希望解決美牛卡關問題，以重啟台美TIFA談判，創造加入TPP的條件時，蘇貞昌痛批馬政府「罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行」，更表示禁用萊劑就是他任內規定的。

對於萊豬公投，趙少康表示，蘇貞昌現在卻被迴力鏢打臉，讓民眾看清，原來民進黨人口中「出賣台灣人健康、未戰先敗、做不來就下台」的人，就是民進黨政府。

對於藍營開放萊牛卻不接受萊豬，趙少康指出，國民黨了解台灣人對豬、牛飲食習慣不同，特別愛吃豬內臟，因此訂出「牛豬分離、三管五卡」策略，要求商店明確標示牛肉產地，還換回了赴美免簽，「馬政府讓步的根本原因，還是因為2007年民進黨就承諾WTO將訂定萊克多巴胺最大殘留容許量！」

趙少康表示，如今民進黨配套措施沒做好，各種台灣豬標示紊亂，毫無公信力，還不准地方訂定自治條例禁萊豬，當然要透過公投讓民眾對蔡政府大聲拍桌，用「同意反萊豬」給民進黨的一意孤行一個教訓。

對於蘇貞昌稱「不進口萊豬會讓台灣進不去CPTPP」，趙少康指出，反觀馬政府執政時期，民進黨上下大力阻擋美牛，不許進口對台灣衝擊較小的美牛，卻執意全面開放對食安和養豬業都造成衝擊的萊豬，「當年怎麼羞辱國民黨，現在就怎麼讓自己更難堪。」

對於反萊豬公投案，農委會主委陳吉仲則提出近年美豬美牛進口量數據，陳表示，國人消費美牛的數量大約是美豬的4倍，但迄今並沒有任何因為食用美牛而引起的食安問題。目前美國養豬使用萊克多巴胺的比例已經降到兩成以下，而肉牛使用萊劑的比例遠高於養豬。

陳吉仲指出，豬肉是國人食用最多的肉類之一，且超過9成都是來自於臺灣豬，反之國人所食用的牛肉絕大多數進口自美國、澳洲、巴拉圭、紐西蘭等國家。目前美國養豬使用萊克多巴胺的比例已經降到兩成以下，而肉牛使用萊劑的比例遠高於養豬。

對於萊豬是「毒豬」的指控，陳吉仲表示，我國進口豬肉萊克多巴胺安全容許量的訂定，完全依照CODEX的國際標準，甚至在腎臟的部分遠比國際標準嚴格。

陳吉仲指出，在美豬進口量與美豬使用萊克多巴胺的比例雙雙降低的現在，再加上我國在邊境的嚴格把關、維持禁止國內養豬使用萊劑及徹底要求國內做好產地來源國標示等措施，「我們有信心在充分保障國人福祉的前提下，掃除貿易障礙，拉近臺美關係，帶領臺灣走向世界。」