國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

▲民進黨打臉藍營「反萊豬不反美豬」說法。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投戰況激烈，對於反萊豬公投案，藍營批評，民進黨刻意把萊豬跟美豬畫上等號，營造藍營反美形象，但國民黨反的是萊豬非美豬，對此，民進黨表示，過去自身的言論、手舉的標語都是「反美豬」，為何現在突然改口，「國民黨不只反美豬，還反美、反科學、反貿易！」

對於因反萊豬被指立場反美，藍營近期回應，國民黨是反萊豬而非反美豬，國民黨立委李貴敏稱，民進黨政府硬把「萊豬」跟「美豬」畫上等號，試圖抹黑在野黨、恐嚇民眾，事實上根本沒有人主張反對美豬。

民進黨指出，國民黨今日召開記者會，辯稱「萊豬不等於美豬」。國民黨是不是忘記，過去自身的言論、手舉的標語都是「反美豬」，為何現在國民黨突然改口？

民進黨表示，台灣已經正式向跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）提出加入申請，CPTPP的11個成員國，皆已開放含萊克多巴胺的豬肉進口。貿易有來有往，台灣要走向國際，就必須和國際規範同步。

對於萊豬開放標準，民進黨表示，「科學證據、國際標準」，是我們一直以來，也是唯一的堅持。自2012年聯合國食品法典委員會（CODEX）安全容許量標準出爐後，我國就始終遵循國際標準。

對於美豬進口，民進黨稱，今年1月到9月，美豬進口數量僅佔台灣今年豬肉總進口量5%，台灣肉品商，也沒有進口含萊劑豬肉。豬肉儀表板更顯示，沒有任何一批進口豬肉，檢出萊克多巴胺，政府已徹底執行產地來源國標示政策，做好把關的機制。

對於藍營開放萊牛卻不接受萊豬，中廣董事長趙少康指出，國民黨了解台灣人對豬、牛飲食習慣不同，特別愛吃豬內臟，因此訂出「牛豬分離、三管五卡」策略，要求商店明確標示牛肉產地，還換回了赴美免簽，「馬政府讓步的根本原因，還是因為2007年民進黨就承諾WTO將訂定萊克多巴胺最大殘留容許量！」

對於萊豬公投，民進黨指出，國民黨開放美牛進口，卻反對美豬，標準前後不一。如果國民黨認為萊克多巴胺有問題，不也打臉前總統馬英九開放美牛的政策，「國民黨現在全力反美豬，就是反美、反科學、反貿易！」