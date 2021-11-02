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蘇貞昌昔競辦發言人、蔡英文學弟黃韋鈞　投入新北議員選戰

▲▼蘇貞昌昔日競選總部發言人、蔡英文倫敦政經學院學弟黃韋鈞投入新北議員選戰。（圖／黃韋鈞臉書）

▲蘇貞昌昔日競選總部發言人、蔡英文倫敦政經學院學弟黃韋鈞投入新北議員選戰。（圖／黃韋鈞臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌競選新北市長時的發言人、立委蘇巧慧團隊成員，同時也是總統蔡英文在英國倫敦政經學院的學弟黃韋鈞，2日正式宣布投入2022年新北五股、泰山、林口議員選舉。

黃韋鈞表示，從2016年起，她在蘇巧慧團隊，從地方服務、文宣規劃或是質詢稿撰寫的基層服務做起；並在2018年蘇貞昌院長肩負競選新北市長重任時，擔任競選總部的發言人。

黃韋鈞說，在新北的這五年，他深刻體認到，新北市是個讓人嚮往落地生根、成家立業的沃土，但卻因種種因素，讓過去快速前進的腳步慢了下來。身為一個希望能為地方付出的政治工作者，希望能讓城市更宜居、更安全，而且成為更值得每個居民驕傲的家鄉。他說，從高中起，就對公共事務充滿熱情，進入台大後，更積極參與校園自治活動，並親身投入太陽花學運前線工作。

對於決定參選新北市議員，黃韋鈞表示，學運使他意識到，要對政策或制度做改變，還是要進入體制，挽袖做事，促使他踏入了政治工作的領域，「還記得，蘇貞昌院長在2018年參選新北市長時，我跟著院長在新北各區衝衝衝；讓家族老家就在新北的我，感受格外的熟悉與親切，也體認到好的市政治理，造福的是一整座城市與世世代代」。

黃韋鈞指出，帶著這樣的抱負，在2020年前往英國倫敦政經學院鑽研公共政策與行政，與來自世界各地的同學與老師們交流、切磋，也以最新的理論及實務為基礎，了解一個負責任的政府該如何為所當為，學習一個有擔當的領導者要怎麼帶領發展，歷經海外的生活與文化衝擊，讓他體會台灣是他的根基、最思念的故鄉，更是最深層的牽掛，選擇回到台灣，為家鄉貢獻心力，「我期望能奉獻一己之力，成為五泰林的生力軍，讓地方發展、讓五泰林的美與好，被更多人看見」。

談到投入林口與泰山選區，林韋鈞說，做為一個新市鎮，有捷運、大型醫院與學術重鎮，在新北與國際接軌的規劃上，有巨大的潛力與基礎；而五股有撐起雙北產業台灣最重要的工業聚落；歷史悠長、人文薈萃的泰山，有優美的在地文化、值得成為新北的驕傲、台灣的瑰寶，而這些理想與目標，都需要有願景也會做事的人投入其中，才有實現的可能。

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