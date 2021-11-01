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柯建銘：4大公投案不是政權保衛戰　都是國民黨摧毀國家的作為

▲▼立法院新會期報到，朝野立委搶頭香 江啟臣 柯建銘報到 近距離視而不見。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

4大公投案將於12月18日登場，民進黨主席蔡英文下達軍令狀，希望黨公職鼓勵支持者投下「4個不同意」。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這不是民進黨的政權保衛戰，也不是行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，「國民黨現在搞這個，都是摧毀國家的作為」。

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案12月18日投票，國民黨主席朱立倫定調公投是對執政黨投下不信任票，將全力推動宣傳國民黨所提的反萊豬、公投綁大選公投案，並協助民團所提出的珍愛藻礁、重啟核四公投案。

柯建銘1日晚間受訪時表示，面對即將到來的4大公投案，大家應該眾志成城，「12月18日以前，沒有事情比這個更重要」，這不是民進黨的政權保衛戰，也不是蘇貞昌的閣揆保衛戰，而是國家永續發展的重大議題，反觀國民黨好像永遠不想執政，因為只有在野可以這樣亂搞。

柯建銘說，國民黨本來提出2項公投案，現在變成4個案子一起來，「國家可以這樣亂搞的話，任何一黨都沒辦法執政，台灣完蛋了」，這是非常嚴肅的事情，公投對事不對人，國民黨不要騙人騙己、掩耳盜鈴，「沒有一個邏輯講得通的」。

柯建銘呼籲，國人應該眾志成城、團結起來，不只是民進黨的從政黨員，每一個人都是關鍵人物，任何一位國民都應該捍衛國家，在這個歷史的關鍵時刻，每個人都要站在對的位置，並且捍衛自己的未來。

談及國民黨副秘書長羅智強發起的「夜宿凱道49日」活動，柯建銘則直言，「沒有人要理他」，羅智強自以為很了不起，但是沒有正當性的東西，無法引起民眾的共鳴，「他現在搞這個，都是摧毀國家的作為」，台灣現在正站在懸崖邊緣，反觀國民黨就是永遠在野的態勢。

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