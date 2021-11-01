「民進黨最怕的就是直接民意！」　江啟臣揭藍營公投戰略推手

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

迎戰1218四大公投，台北市議員羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天行動，國民黨立委江啟臣表示，從國民黨在野以來，羅智強在街頭、在網路、在全國各地上山下海，為人民發聲、為制衡執政黨濫權的努力與付出，「所有人都是看在眼裡，佩服在心裡。」

江啟臣指出，其實國民黨這次發起兩項公投的戰略設計，最早就是出自於羅智強建議，羅智強說，民進黨最怕的就是公投，最怕的就是直接民意。從連署成案至今，「民進黨動員全黨、鼓動側翼，砸5800萬預算，大肆抹黑公投的反應，就知道羅智強的看法是對的。」

對於公投內容，江啟臣表示，公投不只是直接民意，讓人民來決定國家的政策走向，其實更是政客的照妖鏡，誰與民意站在一起、誰背離民意，公投結果將照的一清二楚。

對於四大公投，國民黨主席朱立倫定調是對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，呼籲民眾12月18日要站出來，表達對民進黨長期執政不力的抗議。蘇貞昌則回應，公投是對事的投票，應該就事論事，在防疫情形許可下，也會率領行政團隊向國人報告，政府到底在做什麼。

江啟臣指出，公投絕不是民進黨所說的政治鬥爭，而是真民主、真做主；更不是副總統賴清德所汙衊的，是台灣危機，而其實是台灣轉機，把國家大事的決策權，從高高在上的政治菁英，還給基層人民的轉機。