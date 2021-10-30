批朱立倫反核四又要重啟　蘇貞昌：不能讓國民黨再亂下去

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨力拚年底四項公投「四個不同意，台灣更有力」，今（30）日上午於桃園舉辦首場公投說明會，行政院長蘇貞昌表示，今天聚集在這裡要集全國之力 ，不能讓台灣再亂下去，不能讓國民黨再把台灣亂下去，並抨擊曾任新北市長朱立倫以前反核四，現在卻又說要重啟核四「這不是自己亂，還要亂台灣嗎？」

蘇貞昌表示，國民黨要用四公投亂台灣，現在說要重啟核四，但過去自己擔任台北縣長時要蓋核四，國民黨卻說要封存核四，而現在核四廠已經過期，燃料棒送回美國「要怎麼重啟？」國民黨就是要繼續浪費納稅錢。

蘇貞昌說，你我都要用電，生活要用電、民生要用電、醫療要用電，班班有冷氣要電，什麼事沒有電不可能，用煤發電比較汙染，但國民黨要電不准發電，蔡政府要用天然氣代替燃煤，所以三接就是要天然氣，但蔡總統還顧到環保，盡最大能力保護藻礁、環境永續，以天然氣換煤，保護空氣。

蘇貞昌批評，朱立倫當8年園縣長都沒有反對前總統馬英九規劃的232公頃的三接，就好像他當新北市長反對核四，但現在又說又重起核四，「這不是自己亂還要亂台灣嗎？」

談到萊豬議題，蘇貞昌說，是馬英九進口萊牛九年，國民當自己開放自己堅持沒反對也沒有事，但民進黨為拓展台美關係貿易，同樣開放的是符合國際標準的美豬，但卻被國民黨說是毒豬，「這樣還要親美，真的嗎？」

蘇貞昌強調，台灣如果不能開放符合國際安全標準的豬肉，全世界100多個國家開放，那麼台灣會被質疑只為自己，台灣現在最重要是要要走向國際，做國際貿易，每年我們有2.43兆貿易的台美貿易，因為蔡英文的宣布，終止五年的TIFA重啟談判。

蘇貞昌也說，CPTPP會員國通通進口美豬，如果台灣不開放，我們怎麼進入，因此， 政府一定會守住所有配套措施，這只是一個跟國際同步自由貿易，維護民眾安全，沒有強迫選擇，絕對維護安全大家放心。若同意國民黨的主張，我們就無法申請，中國加入CPTPP「台灣國際貿易就免了」。

最後談到公投綁大選，蘇貞昌表示，還記得2018公投綁大選投票到10點，大家那時候邊投票邊罵，選務機關邊頭邊開票，「世界有這樣的選舉嗎？」現在國民黨要公投綁大選，要亂民主亂台灣，拜託大家出來投四個不同意，台灣更有利。

▼蘇貞昌「四大公投」首場說明會。（圖／翻攝直播）

