　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲表示，至今並沒有任何因為食用美牛而引起食安問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

12月18日要進行4大公投案，其中，「反萊豬進口」議題近來又浮出，農委會主委陳吉仲之後也要代表政府在中選會舉辦的電視說明會，和領銜人林為洲辯論。陳吉仲今（1日）特別在臉書提到，美牛消費量是美豬的4倍，今年美豬進口量創10年新低，並強調萊豬開放至今，沒有沒任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺。

陳吉仲說，豬肉是國人食用最多的肉類之一，且超過9成都是來自於台灣豬，反之國人所食用的牛肉絕大多數進口自美國、澳洲、巴拉圭、紐西蘭等國家。目前美國養豬使用萊克多巴胺的比例已經降到兩成以下，而肉牛使用萊劑的比例遠高於養豬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲再舉例，看每人每年消費量數據，從2012年萊牛開放至今，台灣每人年消費美牛從0.8公斤一路成長到2020年2.7公斤，而年消費美豬則一直維持在0.3公斤到0.7公斤之間，國人消費美牛的數量大約是美豬的4倍，但迄今並沒有任何因為食用美牛而引起的食安問題。

▲▼陳吉仲臉書發文表示，今年美豬進口量創10年新低。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲說，今年美豬進口量創10年新低。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

今年1月1日萊豬開放，陳吉仲表示，至今年9月底，我國自美國進口的豬肉數量僅有去年同期的21%，佔今年豬肉總進口量更是只有5%，且根據衛福部「豬肉儀表板」的數據顯示，沒有任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺，這樣的結果顯示清楚標示產地來源國的政策執行到位。

陳吉仲強調，我國進口豬肉萊克多巴胺安全容許量的訂定，完全依照CODEX的國際標準，甚至在腎臟的部分遠比國際標準嚴格。在美豬進口量與美豬使用萊克多巴胺的比例雙雙降低的現在，再加上我國在邊境的嚴格把關、維持禁止國內養豬使用萊劑及徹底要求國內做好產地來源國標示等措施，有信心在充分保障國人福祉的前提下，掃除貿易障礙，拉近台美關係，帶領台灣走向世界。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
疫苗到貨劑量超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐最多」
「愛之味創辦人」陳哲芳心肌梗塞辭世　公司聲明曝光
情侶百年佛塔上「激戰活春宮」　影片瘋傳
快訊／上周才進公司上班　耐斯集團總裁心肌梗塞猝逝
獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清坎坷身世
蚩尤竟是黃帝的兒子！　「戰國竹簡」最新發現學者也驚訝
王必勝爆不倫「7大疑點」！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？
快訊／Lovelyz宣布解散！　全員手寫信告別
用iPad竊聽！老婆和男子嘻笑　他開槍斃了2人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

感謝美國捐150萬劑莫德納　台北101點燈說THANK YOU

政府打房「打到房價大暴漲」！　鄉民看1數據噴淚：發生什麼事

王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

80元「辦桌等級」豪華便當！4種主菜含九孔、雞佛　網暴動求地點

東北季風+浪況不佳　基隆嶼即日起封島至明年3月底

美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

從老公錢包翻出「摩鐵發票+會員卡」！ 　人妻崩潰：竟趁我回娘家

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

感謝美國捐150萬劑莫德納　台北101點燈說THANK YOU

政府打房「打到房價大暴漲」！　鄉民看1數據噴淚：發生什麼事

王必勝爆不倫「7大疑點」神扯！緋聞女說詞兜不攏　網：忘喬劇本？

80元「辦桌等級」豪華便當！4種主菜含九孔、雞佛　網暴動求地點

東北季風+浪況不佳　基隆嶼即日起封島至明年3月底

美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

從老公錢包翻出「摩鐵發票+會員卡」！ 　人妻崩潰：竟趁我回娘家

高中生數學科學研究人才培育計畫　長中國中生躍上公費榜

還是想鞠躬！好市多「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

「死無葬身之地！」民代爭納骨塔出狠招　議會開壇作法抓交替

疫苗到貨3千萬劑！超越台灣人口　2張圖看懂「這國捐贈最多」

兄弟與中信特攻棒、籃聯手　洲際球場將變身最大籃球場

違法裝潢被罰6萬！向民代陳情就撤銷　北市建管處科長遭約談

《戲說》資深花旦辭職「遊覽車叫賣」　疫情解禁近況曝光

中信特攻X兄弟棒籃跨界　11／6日「特攻兄DEA」主題日洲際開戰

10公分窄縫也能收納！達人曝光「3便宜小物」居家縫隙變抽屜

財位擺東西會「壓住財運」！專家坦言開運小物攏係假：別花冤枉錢

中信盃黑豹旗／新北高工扣倒木柵高工　下戰對秀峰要打滿

新埔民生站開發招商　住宅上看6字頭！營建F4成員有興趣

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

直擊／王必勝爆外遇　美女正宮正常看診

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲終身教職

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」

更多熱門

相關新聞

柯文哲突稱：公投題目實在很爛

柯文哲突稱：公投題目實在很爛

四大公投將於12月18日舉行，民眾黨原先定調為「兩好兩壞」，但距離投票日剩下不到2個月，民眾黨改定調為「兩好」。被問到公投定調「兩好」要如何與國民黨區隔？身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲1日突然說出，「我覺得公投題目實在是很爛的題目」。

國民黨拚夜宿凱道49天　陳亭妃：能撐多久

國民黨拚夜宿凱道49天　陳亭妃：能撐多久

民進黨公投「政治話術」曝光　他轟：別低估人民智慧

民進黨公投「政治話術」曝光　他轟：別低估人民智慧

蔡英文下達軍令狀　綠委總動員辦說明會

蔡英文下達軍令狀　綠委總動員辦說明會

兩岸加入CPTPP的政治模式

兩岸加入CPTPP的政治模式

關鍵字：

農委會陳吉仲衛福部林為洲反萊豬進口萊克多巴胺美牛公投

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

男星離婚「美麗前妻出櫃」

辜莞允野外脫了！

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面