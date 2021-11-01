美豬進口量創10年新低！　陳吉仲：沒有任何一批檢出萊克多巴胺

▲陳吉仲表示，至今並沒有任何因為食用美牛而引起食安問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

12月18日要進行4大公投案，其中，「反萊豬進口」議題近來又浮出，農委會主委陳吉仲之後也要代表政府在中選會舉辦的電視說明會，和領銜人林為洲辯論。陳吉仲今（1日）特別在臉書提到，美牛消費量是美豬的4倍，今年美豬進口量創10年新低，並強調萊豬開放至今，沒有沒任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺。

陳吉仲說，豬肉是國人食用最多的肉類之一，且超過9成都是來自於台灣豬，反之國人所食用的牛肉絕大多數進口自美國、澳洲、巴拉圭、紐西蘭等國家。目前美國養豬使用萊克多巴胺的比例已經降到兩成以下，而肉牛使用萊劑的比例遠高於養豬。

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陳吉仲再舉例，看每人每年消費量數據，從2012年萊牛開放至今，台灣每人年消費美牛從0.8公斤一路成長到2020年2.7公斤，而年消費美豬則一直維持在0.3公斤到0.7公斤之間，國人消費美牛的數量大約是美豬的4倍，但迄今並沒有任何因為食用美牛而引起的食安問題。

▲陳吉仲說，今年美豬進口量創10年新低。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



今年1月1日萊豬開放，陳吉仲表示，至今年9月底，我國自美國進口的豬肉數量僅有去年同期的21%，佔今年豬肉總進口量更是只有5%，且根據衛福部「豬肉儀表板」的數據顯示，沒有任何一批進口豬肉檢出萊克多巴胺，這樣的結果顯示清楚標示產地來源國的政策執行到位。

陳吉仲強調，我國進口豬肉萊克多巴胺安全容許量的訂定，完全依照CODEX的國際標準，甚至在腎臟的部分遠比國際標準嚴格。在美豬進口量與美豬使用萊克多巴胺的比例雙雙降低的現在，再加上我國在邊境的嚴格把關、維持禁止國內養豬使用萊劑及徹底要求國內做好產地來源國標示等措施，有信心在充分保障國人福祉的前提下，掃除貿易障礙，拉近台美關係，帶領台灣走向世界。