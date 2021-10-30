柯文哲表態反核四　政策要討論「不是遊行可以解決的」

▲柯文哲出席2021鬧熱關渡節 《關渡之歌》MV首映。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

四大公投案將在年底登場，民進黨定調正面迎戰，國民黨甚至喊出倒閣公投動員，藍綠雙方激烈交鋒。台北市長柯文哲30日說，公共政策、能源政策都是要討論的，不是遊行可以解決；柯文哲也表態，自己反核四，但不蓋核四的配套要講清楚，「核四跟三接藻礁兩個互相矛盾，兩個都過或兩個都不過，不是很好笑嗎？難道真的要用愛發電嗎？」

針對藍綠紛紛為了公投開始動作？柯文哲表示，台灣其實在全世界經濟體排名是第20到22，「我的意思是說，台灣在世界上不是一個很差的國家，我們排20到22名，還是可以繼續力爭上游」，所以希望國民的水準可以越來越高，公共政策、能源政策還有產業政策都是要討論的，「這不是遊行可以解決的」。

柯文哲強調，公投是要討論的，不是2選1，「我就表明，我個人不贊成核四」，可是核四不蓋，後面的配套措施要講清楚，「我後來發現，大家都不講後面的配套，每天都在動員，實在受不了」。

至於民眾黨對於公投的主張從「兩好兩壞」變成「兩好」？柯文哲說，後來有在內部講，這種題目不是純粹的投票，是要討論的，「核四跟三接藻礁兩個互相矛盾，兩個都過或兩個都不過，不是很好笑嗎？難道真的要用愛發電嗎？」

柯文哲表示，這是要討論的題目，他覺得目前訴諸仇恨動員、都是yes跟no，都沒有一個討論的過程，這不是正常國家應該有的。