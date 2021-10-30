曝拒絕重啟核四理由　蔡英文：核四這張票一定蓋不同意

實習記者張鈞量／台北報導

針對12月18日四大公投案，民進黨30日在桃園市舉行首場公投說明會，針對重啟核四的公投，總統蔡英文表示，核四廠的硬體設施已經過時，重啟需要耗費大量資源，不如將資源投入再生能源，能夠發出更多電，也能跟上世界的發展，尤其攸關經濟發展的穩定，能源政策不能反覆，「所以核四這張票，我們一定蓋不同意」。

▲蔡英文「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）

蔡英文致詞時表示，這次公投幾個提案中核四的問題「我們的立場很明確，核四從1996年蓋到現在，手機都從黑金剛升級到iphone13」，但是還是沒辦法啟用，最後是前總統馬英九把它封存起來。

蔡英文強調，核四的設計過時、建造過期、廠商已經解散、設備已經停產，它也位於危險的地震帶上，有人口密集的雙北都會區，「最重要的是包括新北市在內沒有任何縣市願意接受核廢料」，新北市長侯友宜說沒辦法解決核廢料沒資格用核電，國民黨主席朱立倫當新北市長時說只要他在任的一天就不會讓核四運轉。

蔡英文認為，重啟核四預估要耗費十年以上的時間，而且還需要鉅額投資，同樣的時間跟投資可以用到新型的能源開發，使台灣的能源更安全、更符合未來需求。

蔡英文強調，核四的每台機組預計發電量是1.35giga瓦，可是太陽光電白天尖峰時間可以發出4giga瓦的電，大概是核四機組的三倍。現在很多國際大公司都加入RE100要買綠電，也就是承諾未來要使用100%的再生能源，台灣的產品要出口、經濟要發展、想爭取更多的外資，「我們就需要跟上世界的發展，全力發展再生能源」，若經濟要穩定能源政策不能反反覆覆，核四不安全、核廢料沒有地方放，這些問題解決不了，「所以核四這張票，我們一定蓋不同意」。