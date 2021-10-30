「美牛可以美豬當然也可以」　蔡英文：為經貿布局「公投票要蓋不同意」

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨30日在桃園市舉行年底1218四大公投首場說明會，針對美豬公投議題，總統蔡英文表示，若美牛可以確保健康使消費者放心、那美豬當然也可以，且這段時間來國內豬價平穩也代表開放美豬不會影響到豬農。希望未來能與美國洽簽雙邊自由貿易協定「適度的開放市場，台灣未來的路才能走得更寬廣更遠」。

▲蔡英文「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）

蔡英文表示，美豬的問題是過去幾位總統都想解決而解決不了的問題，已經嚴重影響到台灣對外經貿的布局，從前總統馬英九時代開始，開放符合國際標準的美牛，包括使用萊劑的美牛，已經長達9年了，行政院長蘇貞昌也跟我們說，每年進口從1萬8千噸成長3倍到6萬4千噸，「因為我們認真的檢驗，大家也吃得很放心」，牛肉進口可以認真檢驗確保大家的健康，豬肉進口當然也可以認真檢驗確保消費者健康。

蔡英文強調，進一步的開放美豬不會影響到豬農朋友，事實上這段期間以來國內豬價平穩，台灣的豬肉也走出口蹄疫的陰影、打開國際市場，「我們已經準備好各種方案，各種協助方案來強化豬農的競爭力」，不但不會受到進口的影響，反而還會有更強的出口能量，

蔡英文表示，台灣跟美國的TIFA對話已經停擺很久了，「就是因為我們的努力，現在TIFA已經開始重新恢復對話了」，在這個對話裡面，可以把雙方在貿易上的很多議題拿來共同討論，也希望有天水到渠成，可以跟美國洽簽雙邊自由貿易協定。台灣也已經申請加入CPTPP，現在就是台灣走向世界最關鍵的時刻，要加入國際經貿組織或簽署自由貿易協定，「我們必須要有解決困難的貿易問題的決心」。

蔡英文強調，台灣要走向世界，被國際組織接受或是跟貿易夥伴簽署自由貿易協定，就要把國際標準當成自己的標準看，貿易有來有往，在守住國家尊嚴、守住人民健康的前提下，適度的開放市場，台灣未來的路才能走得更寬廣更遠，「所以反美豬公投這張票，為了整體貿易布局我們一定要投不同意」。