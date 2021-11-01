民眾黨4大公投定調「兩好」　柯文哲突稱：公投題目實在很爛

▲柯文哲出席台北市農業政策白皮書發布記者會暨專家學者圓桌論壇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日舉行，民眾黨原先定調為「兩好兩壞」，但距離投票日剩下不到2個月，民眾黨改定調為「兩好」。被問到公投定調「兩好」要如何與國民黨區隔？身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲1日突然說出，「我覺得公投題目實在是很爛的題目」。

柯文哲11月1日下午出席台北市農業政策白皮書發布記者會，他於致詞時提及，農業不是台北市最重要的產業，僅佔台北市GDP的0.08％，連千分之一都不到，但畢竟農業在北市還是很多功能，不管糧食生產、觀光休閒、生態系統、景觀維護、環境保護、空氣淨化、防洪防災，還是有重要意義。

柯文哲指出，差不多2019年開始，北市府產業局找了在地青農、農民、學者等開諮商會議、工作坊，討論北市農業要何去何從？經過一番努力，寫了農業政策白皮書，並訂出三大主軸「友善食農、休閒農遊、韌性永續」，北市已出過很多產業政策白皮書，包括後疫情時代的產業轉型白皮書、循環經濟白皮書都在陸續發表，希望透過政策白皮書，未來不管是誰當市長，都可以有秩序前進、確保政策一致性，讓民選制度不會因為每次換屆就政策大轉彎。

會後，被問到關於民眾黨公投從「兩好兩壞」改為「兩好」，意即在「反萊豬」、「護藻礁」公投投下贊成票，另外2項公投開放讓支持者自行選擇，柯文哲僅只回應「哎唷⋯」

至於民眾黨針對公投該如何與國民黨區隔？柯文哲突然表示，「不是，我覺得公投題目，實在是很爛的題目。」隨後便快步離場、未補充回應。