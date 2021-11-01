被網友點名參加藍營大咖跳街舞　連勝文：如果我沒練一樣手腳不協調

記者杜冠霖／台北報導

國民黨前立委沈智慧沈日前上傳一支「中正盃全國街舞錦標賽」的宣傳影片，片中多位藍營大咖尷尬的舞蹈動作引起網友熱議，也有不少網友點名經常在公開場合秀舞技的連勝文，要他示範什麼叫做跳舞，連勝文今也回應，不管什麼方式，只要能提升社會大眾對這項體育的關注，都是好事。

沈智慧身兼中華民國街舞協會理事長，10月27日在臉書分享第一屆中正盃全國街舞錦標賽的賽事資訊，提及賽事將在11月6日至11月7日於新北市板橋體育館舉行。為了宣傳該活動，國民黨主席朱立倫、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、立委蔣萬安、立委洪孟楷等人都在鏡頭前搖擺起舞，全片38秒。

▲國民黨宣傳「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）



但影片出來後，網友不太領情，紛紛留言「陣容看起來會閃到腰」、「完美詮釋了只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「試問身為街舞人看到這個要怎樣才能不生氣」。還有網友敲碗連勝文加入「為什麼沒有勝文」、「怎麼不叫連勝文來，他跳得都比你們好」、「給我霹靂舞協會理事長勝文」。

對此，連勝文1日在臉書發文回應，最近有越來越多的朋友，用各種方式推廣街舞，幫助更多人了解這種運動，「也有人因此提到我，所以在此先感謝大家的指教與對舞蹈體育的關心！」

連勝文表示，跳舞本身就是一件令人快樂的事，而舞姿的美醜也僅是個人主觀的判斷。只能說霹靂舞的展現需要非常多的練習，「不然就算是我，若未經練習，也會像在中正紀念堂做體操的大叔一樣，手腳不協調！」

連勝文指出，自己也是與幾個教練排練多次，才敢在大家面前獻醜，再次感謝非常多朋友的努力，不管什麼方式，只要能提升社會大眾對這項體育的關注，都是好事，「也拜託大家持續支持台灣霹靂舞發展，讓更多年輕選手能在國際賽事中發光發熱！」

熱愛霹靂舞的連勝文不吝於在公共場合展現舞技，過去曾在桃園街舞大賽上，solo一段街舞表演，讓全場民眾嗨翻天，日前被問到是否有機會代表國家出征2024巴黎奧運時，連勝文笑稱，除非有中年奧運或老年奧運，否則他應該無法參加。

▼霹靂舞協會理事長連勝文。（圖／記者湯興漢攝）

