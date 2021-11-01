國民黨拚夜宿凱道49天　陳亭妃：可以撐多久？

▲國民黨發起夜宿凱道49天活動，卻遭抓包化為春泥了無痕。（圖／取自陳子瑜臉書）



記者林銘翰／台北報導

4大公投案將於12月18日登場，國民黨副秘書長羅智強發起「夜宿凱道49日」活動，卻遭台灣基進新聞部副主任陳子瑜抓包，「過了一夜，好像有些人像是春泥一樣了無痕了」。對此，民進黨立委陳亭妃表示，大家都在問國民黨可以撐多久，「但是沒有想到，真的只有撐1天」。

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案12月18日投票，羅智強自10月30日起發動「夜宿凱道49日」活動，台灣基進新聞部副主任31日卻在臉書表示，國民黨宣布要在凱道夜宿，但是過了1夜，好像有些人像是春泥一樣了無痕了。

陳亭妃1日受訪時表示，當朱立倫宣布要夜宿凱道49天的時候，其實所有的名嘴就開始在問，「國民黨你們可以撐多久，到底是撐1天，還是撐1個禮拜，還是1個月」。

陳亭妃也說，「但是沒有想到，真的只有撐1天」，1天之後就是小貓2、3隻，只剩下羅智強1個人，似乎大家都跑掉了，「跑掉了這就是戰鬥藍的狀態跟行事嗎，我不了解，這可能要問朱立倫比較清楚」。

民進黨立委許智傑則表示，國民黨用難得輕鬆一下，結合韓劇流行的魷魚遊戲，想利用玩遊戲吸睛來博得年輕人的歡心，有別於傳統食古不化，但是公投不是遊戲，年輕人更有自己的看法。

許智傑指出，朱立倫過去反核四、現在挺核四；泛藍以前說萊牛安全、現在說萊豬是毒豬，這樣的出爾反爾只有一個目的，就是用公投亂台灣，進而換取他們的政治利益，真是可悲。

許智傑也呼籲，年輕人應該站出來，一起投下4個不同意，讓台灣更有力，台灣才不會再亂下去。

對此，羅智強也在臉書說明，綠營緊張什麼，一會兒笑「凱道夜宿」寒酸，一會兒笑「凱道夜宿」為什麼白天沒有活動，去中去到國字都認不得嗎，「就說是『夜宿』了，是不識字？還是『萊汁火腿』吃多了？」