快訊／「四張公投票，四個不同意」　蔡英文：台灣未來勿被政黨利益綁架

▲蔡英文出席民進黨四大公投首場說明會。（圖／記者張榮恩攝，下圖同）

記者呂晏慈／桃園報導

民進黨備戰1218公投，今（30日）移師桃園舉行首場公投說明會，民進黨主席、總統蔡英文登台呼籲「四個不同意」，批評國民黨主席朱立倫稱公投是「對民進黨的不信任投票」，但她要說，公投不是政黨輸贏的問題，而是對台灣產生的影響，「不要讓台灣的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策，被政治惡鬥犧牲」。

蔡英文今天坦言，國家的挑戰還有很多，更要團結，疫情才剛控制住，公投又來了，每個主題都攸關國家當前挑戰：能源轉型的腳步會不會停下來，走向國際的速度會不會慢下來，民主深化的節奏會不會「倒退嚕」，這些都是台灣現在必須面對的挑戰。

蔡英文並指，如果台灣可以團結守住疫情的防線，也一定可以守住「四個不同意，台灣更有力」，繼續在正確的道路上前進，民進黨很多前輩一生都在為公投努力奮鬥，理想中公投應該建立在冷靜、理性討論的基礎上，相互理解、說服不同主張，民進黨有責任讓公共討論回歸理性，才能讓民主往前更走一步。

蔡英文也直接批評朱立倫說，可是有些人不這樣想，朱立倫說這場公投是「對民進黨的不信任投票」，不過她強調，公投要怎麼投，不是為了哪個政黨，而是為了台灣的未來，年底公投關係到台灣的能源轉型、經貿佈局、民主發展的未來。

蔡英文會中也說，最近很多人在討論公投哪個政黨會贏，但是她要說，公投不是政黨輸贏的問題，公投的結果只有對台灣未來產生哪些影響的問題，「不要讓台灣的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策，被政治惡鬥犧牲」，此語引發支持者歡呼掌聲，演講一度停頓。