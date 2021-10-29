過馬路遭持槍男搶劫　長腿妹緊抓車門不放...和愛犬一同被拖行！





▲女子和狗被搶匪拖行。（圖／翻攝自Twitter／Houston Police Robbery）

記者李振慧／綜合報導

美國休斯頓市發生一起誇張搶案，一名女子帶著寵物犬散步時突然被搶，搶匪搶走她包包後快速回到車上，她卻堅持不肯放手，導致自己和狗被一路拖行，最後摔斷手臂，畫面在網路上引發討論。

事件25生晚間7時19分發生在斯圖德伍德街(Studewood St)和奧馬爾街(Omar St)交叉口。影片中可看到，穿著短褲的長腿女子遛狗過馬路時，一輛紅色轎車突然靠近，一名男子下車後用槍指著女子並搶走財物，女子追到車上緊抓住車門，結果和狗一同被拖行好幾公尺。

休斯頓警方表示，搶匪後來把女子硬推下車，導致受害人摔斷手臂目前在醫院治療，凶嫌疑似是一名外型偏瘦的西班牙裔男子，目前仍在逃中，希望民眾能幫忙提供線索。影片後來也在網路上瘋傳，許多人除了關心女子傷勢，也很關心狗狗情況，「天啊，狗狗沒事吧」、「如果是我，為了狗狗安全我寧願放棄錢包」，希望能盡快把惡徒繩之以法。