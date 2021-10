母患「精神分裂」讓她意外從政　台裔吳弭有望成波士頓首位女市長

▲台裔波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)投入市長選戰。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭,十多年前因家中劇變意外踏上政壇,她有望在11月2日登場的市長決選中,為這一長期與族裔紛爭搏鬥的城市開創新紀元。

紐約時報今天報導,波士頓選民愈來愈年輕化、受過良好教育且左傾,吳弭(Michelle Wu)在參議員華倫(Elizabeth Warren)提攜下,在這座處於轉折的城市開展她的政治生涯。

吳弭提議,將城市的合約重新分配給非裔市民擁有的公司、削減警察工會權力、免除部分公共運輸費用,並恢復一種恐影響房地產收益的租金管制,企圖將這一城市打造成進步政策的實驗室。

吳弭說:「在市政府工作近十年期間,我了解到在政府中最容易做的事,就是什麼都不做。而努力實現改革的過程中,投入現狀的人可能會被擾亂,或感到不舒服,甚至是處於劣勢。」

批評人士認為,吳弭承諾她無法實現的改變,因為她提出的部分政策,如租金管制,須由州級機關採取行動,非市長能力所及。

務實中間派的喬治(Annissa Essaibi George)是吳弭在市長決選的對手,她說:「蜜雪兒(吳弭)日復一日談論著不實際的事情。我的作風是言出必行,遵守承諾。」

▲波士頓市長參選人喬治(Annissa Essaibi George)。(圖/達志影像/美聯社)



喬治自稱是阿拉伯波蘭裔移民第一代,不管兩人之中誰贏得決選,都將為過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓開創歷史新頁,因為過去200年來,波士頓市長全是由白人男性包辦。

據初選以來的民調顯示,吳弭的民意支持度領先喬治。

喬治是前波士頓市長華爾希(Martin J. Walsh)的盟友,相比之下,部分人士警告,在波士頓傳統權力中心缺乏盟友的吳弭,未來若勝選也恐遭遇阻力。

吳弭在父母從台灣移民後不久出生,她父母來到美國的目的,是希望下一代能開創成功。

吳弭的父親是化學工程師,獲伊利諾理工學院(IIT)錄取為研究生,但他與妻子幾乎不會說英語,因此吳弭自4、5歲便開始擔任兩人的翻譯。

吳弭於高中時修讀大學等級的進階先修課程,加入數學社團和儀隊,在美國大學入學測驗SAT和ACT取得亮眼成績,她也在畢業典禮上,以「藍色狂想曲」(Rhapsody in Blue)鋼琴獨奏,驚豔觀眾。

吳弭的妹妹雪瑞(Sherelle)說:「他們(父母)總是讓我們覺得,我們可以做任何事情,但無論選擇什麼,我們都必須成為箇中翹楚。」

