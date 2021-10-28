女兒海邊心碎撒亡父骨灰　詭異大風一吹...「爸爸」被她吃下肚！

記者李振慧／綜合報導

英國2名女子為了達成父親遺願，將骨灰撒在海邊時突然吹起一陣大風，導致骨灰全被吹到臉上，還不小心吃到爸爸骨灰，讓原本哀傷的2人忍不住哈哈大笑，感傷氣氛瞬間變調。

28歲女子貝兒(Belle Henry)與22歲妹妹泰拉(Tyla Halls)，48歲父親霍爾斯(Mark Halls)2020年10月21日去世，2姊妹約好1年後一起在德文郡的Capstone Hill為父親撒骨灰。影片中可看到，泰拉才撒出骨灰，突然一陣大風把骨灰全吹到她身上，讓她崩潰大喊，「全跑到我嘴中了」。

影片分享在網路上爆紅，貝兒向媒體表示，爸爸生前是一個幽默風趣的人，所以影片發生的事很有爸爸的風格，「骨灰事件有助舒緩情緒，讓我們最後能笑著離開」，雖然妹妹泰拉擔心自己會被冠上「吃爸爸骨灰的人」稱號，但2人都覺得事件很有趣且溫馨。

▼女子海邊撒骨灰，卻意外吃到「爸爸」。（圖／示意圖／達志影像）