拜登出國前推1.75兆美元支出案　黨內進步派打槍

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

美國總統拜登今天為氣候措施、學齡前教育及其他社福計畫推出1.75兆美元支出法案，並說民主黨有志一同，但部分黨內同志隨即打槍。

路透社報導，拜登在最後一刻赴國會尋求進步派支持這項支出計畫，他說「我們有一套歷史性經濟架構」，將創造就業並讓美國更具競爭力。他之後動身前往義大利參加20國集團（G20）領袖峰會。

他留下國會面對歧見衝突和懸而未決的問題，但他的一大經濟議程似乎慢慢邁向表決，可能幾天內就會實現。

然而究竟要如何整合仍是個謎。

目前仍不清楚，民主黨內希望先通過相關跨黨派1兆美元基礎建設法案的溫和派是否贊同。

國會進步派黨團（Congressional Progressive Caucus）今晚重申立場，進步派民主黨人唯有推動更複雜的支出措施，才會表決基礎建設法案。

黨團主席傑亞帕爾（Pramila Jayapal）在聲明中說：「我們數十名成員堅持讓兩項法案聯合推動，能讓它們一起表決才會投票。」

這形同粉碎拜登和眾議院民主黨高層盼在今天表決基礎建設法案的希望，使得拜登無法在海外出席領袖峰會前取得一大政策勝利。

眾議院領導層臨時通知說，本週最後的表決將是一項有關臨時運輸經費的法案。

法新社報導，拜登已大大妥協，將最初提出的3.5兆美元社福支出規模砍半。儘管民主黨仍辯論不休，一名白宮不具名高階官員說，拜登相信這個新架構會贏得所有50名民主黨籍聯邦參議員支持並在聯邦眾議院過關。

美聯社提到，所有共和黨籍參議員都已表態反對更大規模的方案，但民主黨要取得黨內每位成員支持1.75兆美元法案，才有望在兩黨各50席的參議院過關。然而白宮今天上午公布的立法架構卻明顯少了有薪家事假和病假，引發相關倡議團體不滿。

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